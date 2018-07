Tre giorni di Vasco Modena Park – Il Film al cinema | dal 16 al 18 luglio un anno dopo

La crisi del mercato PC poTrebbe avere i giorni contati : aumentate le unità vendute : In diverse occasioni abbiamo già discusso della crisi riguardante il mercato PC che, a partire dal 2012, ha determinato un numero sempre più basso di dispositivi acquistati. Tale crisi, per la prima volta da sei anni, ha subito un forte arresto. Gli ultimi dati pubblicati da Gartner, la nota compagnia di statistica e di ricerca, riferisce che durante il secondo trimestre del 2018 sono stati venduti circa 62.1 milioni di PC (comprendenti desktop, ...

Roma - il violentatore di Caracalla è l’uomo nudo della foto virale : era stato arrestato Tre giorni prima : L’uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a Caracalla, a Roma, era già noto alle cronache: la sua foto mentre passeggiava nudo per le strade di Grottaferrata Ventotto anni, originario del Gambia, era stato arrestato in flagranza dai carabinieri. In prigione, però, c’è rimasto poco: il tentativo di violenza in via delle Camene, nel centro della Capitale, infatti, è di appena tre giorni dopo quello scatto ...

Al Mut Tre giorni dedicati alla scienza : ... cambiamenti climatici e sistema solare Di: Antonio Caria Dal 18 al 20 luglio, Il museo della Tonnara di Stintino ospiterà tre appuntamenti interamente dedicati alla scienza. Si partirà mercoledì 18 ...

Negozi aperti nei giorni festivi indietro tutta : in arrivo la sTretta. Anche per l’e-commerce : Massimo 12 giorni l’anno di festività lavorate per ogni singolo esercizio commerciale. E in ogni comune il 25% degli esercizi aperti per settore merceologico. Con turni a rotazione stabiliti a livello comunale. Liberalizzazioni completa solo per gli esercizi commerciali delle località turistiche. Lo prevede la proposta di legge che modifica a firma M5S. Coop apre, Confservizi contraria...

Cotugno cancella la Bit per il Molise : "Troppo costosa - meglio una Tre giorni di eventi" : ...quest'anno e poi Chef Rubio che esalta la Regione definendola come la zona in cui si mangia meglio ed ancora Paolo Ruffini che di Termoli e del Molise si è innamorato durante i suoi spettacoli tanto ...

Tre giorni di dieta detox per dimagrire e liberarsi da tossine : La dieta detox dei tre giorni può far dimagrire di circa 3 chili e depurare l'organismo liberandolo dalle tossine. Ecco cosa si mangia.

Domani parte via Teatrando di Paglia : Tre giorni di spettacolo sulle colline tra Montegranaro e Monte San Giusto : Inoltre, le passeggiate per raggiungere i luoghi degli spettacoli verranno animate da due importanti Compagnie italiane di Teatro di Strada: Acqualtateatro di Venezia e la Compagnia Piccolo Nuovo ...

Dieta della banana : dimagrisci Tre chili in pochi giorni. Come funziona : Sognate di perdere tre chili in pochissimi giorni? Allora provate la Dieta della banana: gustosa, veloce e semplice da seguire. Il nuovo regime dimagrante – che ha conquistato anche le star di Hollywood – arriva dal Giappone e più che una Dieta è una filosofia di vita, perché ci insegna a riconoscere e controllare il senso di fame, per aiutarci a perdere peso. Come funziona? Non si mangiano banane durante tutto l’arco della ...

Alla scoperta di Monte Cerignone - con la splendida rivisitazione medievale : Tre giorni di festa : Per tutta la sera spettacoli di falconeria, sbandieratori, battaglie e tanta musica. Scendendo dal castello verso Piazza Clementina e Ca Margutto, troverete artisti, piccoli palchi e fresche cantine. ...

Funerali Vanzina - De Sica : 'Un grande. Abbiamo messaggiato fino a Tre giorni fa' : LaPresse, 'Era un grande regista anche se non amato da tutti'. Così un Christian De Sica commosso fuori dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma dove si sono svolti i...

Latina - muore a Tre giorni dalla Maturità : le compagne la sostengono al suo posto : All'orale la classe ha presentato la tesina sul teatro e Pirandello che la 19enne, vinta da un tumore, aveva preparato