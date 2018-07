Trapani | inizia con Tosca la stagione lirica dell' Ente Luglio Musicale Trapanese

Trapani - iniziato lo sbarco dei migranti : 23.18 Come annunciato dal premier Conte, è cominciato lo sbarco dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani . Tra i primi a scendere sul molo Ronciglio i due indagati- un ghanese e un sudanese- per violenza privata continuata e aggravata ai danni del comandante e dell'equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa. I due erano scortati dalla polizia.

