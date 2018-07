huffingtonpost

: Finalmente l’Italia grazie a #Salvini difende i confini e alza la voce sull’ #immigrazione. Scegliere tra #Salvini… - Giorgiolaporta : Finalmente l’Italia grazie a #Salvini difende i confini e alza la voce sull’ #immigrazione. Scegliere tra #Salvini… - sole24ore : L’avviso di Mattarella a Salvini: basta conflitti tra poteri dello Stato - MPenikas : HuffPost: Tra Mattarella e Sanchez, 'l'agenda Martina' che punta a rimanere in sella al Pd -

(Di lunedì 16 luglio 2018) L'assemblea nazionale che lo ha eletto segretario il 7 luglio scorso ha anche deciso che la sua guida del Pd ha una scadenza perché, in una data non meglio precisata, ma comunque "entro le elezioni europee", va eletto il suo successore con il congresso e con le primarie. Eppure l'incontro con il premier spagnolo Pedro, leader del Psoe, oggi a Madrid, è un segno inequivocabile che Mauriziointende fare il grosso del lavoro in vista del voto per il rinnovo del Parlamento europeo nel 2019. L'obiettivo è costruire "una sinistra europea che batta i nazionalisti del nostro tempo", spiega. La tappa spagnola è soltanto la prima di un progetto per la costruzione di un fronte "democratico e progressista" che riparta "dal Mediterraneo per cambiare l'Europa".Le proposte sono una nuovasociale europea, la sfida alla destra sul fronte della ...