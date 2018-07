Tour | Nibali ' Sulle Alpi sarà dura' Froome ' Nessuna rivalità con Thomas'

Vincenzo Nibali - Tour de France 2018 : “Dopo nove giorni sono dove volevo essere. Froome? Non so come sta” : Prima settimana a fasi alterne per Vincenzo Nibali nel Tour de France 2018. Attualmente il siciliano è 12° nella graduatoria generale, distanziato 1’48” dal leader Greg Van Avermaet. Il corridore italiano, capitano della Bahrain-Merida, nella prima parte di questa Grande Boucle ha cercato di limitare i danni nel migliore dei modi, facendo vedere un ottimo colpo di pedale sull’esplosivo Mur-de-Bretagne e limitandosi a ...

Tour de France - arriva la tappa epica che accenderà il duello Nibali-Froome : 4 salite e 5 discese pazzesche - pendenze incredibili e lo sterrato - qui si può decidere tutto : Tour de France, dopo uno (anzi due…!) giorni di riposo inizia un’altra corsa: Martedì 17 la decima tappa da Annecy a Le Grand-Bornand sarà il primo teatro dello scontro diretto tra i big che vogliono la maglia gialla Un giorno di riposo, anzi due. Già, perché ieri il Tour de France s’è concluso intorno alle 16:20 e domani la decima tappa da Annecy partirà molto tardi, alle 13:35. Complessivamente i corridori quindi ...

Tour de France – Nibali tra cadute ed ortiche a Roubaix : “sono stato un gatto” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali al termine della nona tappa del Tour de France a Roubaix Una tappa di fuoco, quella di ieri al Tour de France: la nona frazione della Grande Boucle ha regalato emozioni forti sul pavè di Roubaix, ma anche un pizzico di spavento per le tante cadute. A finire in terra, anche Vincenzo Nibali, che però non ha riportato importanti conseguenze nè a livello fisico nè a livello di tempo per quanto riguarda la ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali a fasi alterne. Bene sugli strappi - guardingo sul pavè. Le Alpi diranno se è da podio : Prima settimana sulla difensiva per Vincenzo Nibali al Tour de France 2018. Alla vigilia della decima frazione lo Squalo è 12° in classifica generale, distante 1’48” dall’attuale maglia gialla Greg Van Avermaet. Il capitano della Bahrain-Merida tallona il diretto rivale Chris Froome in graduatoria, con il britannico avvantaggiato di appena 6 secondi, rimanendo in piena corsa per ottenere la leadership provvisoria sulle Alpi. Il ...

Degenkolb re del pavé Nibali salva il suo Tour : come finire all'improvviso in un setaccio, o se preferite in una centrifuga: ne esci stravolto, sconvolto, frullato e tramortito. Sono così le strade della Roubaix: folli e sfinenti, incontrollabili e ...

Tour de France 2018 - il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. Nibali paga la cronosquadre - Movistar al top - Froome fa paura : prima settimana lunghissima (nove tappe percorse) per quanto riguarda il Tour de France 2018. Non ci sono stati tanti scossoni in classifica generale, visto un percorso non del tutto favorevole agli scalatori, ma prevalentemente in direzione sprinter. Andiamo a vedere il borsino dei favoriti: chi sale e chi scende con il giorno di riposo e la ripresa a tutta con le Alpi che aspettano la carovana. Chi sale Movistar: le premesse non erano delle ...

Classifica Tour de France 2018/ Nibali : "Tappa folle - stanco ma felice!" (9^ tappa - oggi) : Classifica Tour de France 2018, la maglia gialla e le altre graduatorie: Van Avermaet resta leader, oggi attenzione al pavé che può creare distacchi (9^ tappa)(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 21:43:00 GMT)

Tour de France 2018 : le pagelle della nona tappa. John Degenkolb torna a trionfare a Roubaix - Vincenzo Nibali si difende bene : nona tappa per il Tour de France 2018: si conclude la prima parte della Grande Boucle con la frazione che è arrivata in quel di Roubaix. Protagonista il pavé: 21.2 chilometri sulle pietre per i corridori, che tra cadute, forature e tantissimi colpi di scena sono riusciti a far divertire il pubblico. A trionfare è stato un super John Degenkolb davanti alla maglia gialla Van Avermaet. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali guardingo sul pavé. Lo Squalo sulla difensiva : C’era tanta attesa attorno a Vincenzo Nibali e alla nona tappa del Tour de France (con 22 chilometri sul pavé), i tifosi italiani sperano in una nuova magia a quattro anni di distanza dallo show che lo Squalo esibì alla Grande Boucle involandosi verso la maglia gialla ma oggi le condizioni erano totalmente differenti: splendeva il sole sulle pietre della Roubaix, la polvere non era lontanamente paragonabile alle difficoltà scaturite a ...

Tour de France - Degenkolb vince a Roubaix. E Nibali supera l esame del pavé : ROUBAIX - Primo John Degenkolb, secondo Greg Van Avermaet. Significa che sulle pietre che portano a Roubaix non si inventa nulla: il tedesco aveva vinto al Velodrome nel 2015, il belga, che è secondo ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Una tappa folle - quanta fatica! Sono stanco ma contento” : C’era tanta attesa per la nona tappa del Tour de France 2018 visti i 22 chilometri di pavé che portavano il plotone a Roubaix, molti si aspettavano di rivivere le emozioni di quattro anni fa quando Vincenzo Nibali fece la differenza in una giornata da lupi e si involò verso la conquista della Grande Boucle. Oggi lo Squalo non ha attaccato ma è sempre rimasto nel gruppo di testa, eccezion fatta per un tratto a metà tappa in seguito una ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas in testa - Nibali in scia a Froome - perdono Uran e Landa : Non sono mancati i colpi di scena dUrante la nona tappa del Tour de France 2018, temutissima per i 22 chilometri sul pavé della Roubaix. A lasciarci le penne è stato Richie Porte, tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla, che è caduto e che ha dovuto lasciare la corsa. Scivolate anche per Rigoberto Uran, Mikel Landa e Romain Berdet che lasciano per strada diversi secondi nei confronti di Vincenzo Nibali e Chris Froome, sempre ...

Tour de France - che spettacolo sul pavè di Roubaix : vince Degenkolb ma Nibali e Pozzovivo volano - il duo del Team Bahrain è l’orgoglio italiano. Ecco la nuova classifica generale e tutte le FOTO : Tour de France, Nibali e Pozzovivo orgoglio italiano sul pavè della Roubaix: sono i migliori al traguardo e in classifica generale Grande spettacolo nella 9ª tappa del Tour de France che oggi s’è conclusa a Roubaix dopo un percorso mozzafiato sul pavè della regina delle classiche: tra cadute, forature e attacchi dei big. A farne le spese soprattutto Richie Porte, costretto al ritiro per una rovinosa caduta dopo 5km, ma anche il suo ...

Classifica Tour de France 2018 : rivoluzione dopo il pavé. Van Avermaet in giallo - Nibali a 6” da Froome - perdono Bardet e Uran : La temutissima nona tappa con 22 chilometri sul pavé della Roubaix ha dato uno scossone importante alla Classifica generale del Tour de France 2018. Richie Porte si è dovuto ritirare a causa di una caduta importante in avvio, Rigoberto Uran ha perso terreno a causa di uno scivolone nella parte cruciale della frazione, difficoltà anche per Romain Bardet che ha forato nel finale e per Mikel Landa. Vincenzo Nibali e Chris Froome positivi nel gruppo ...