Tour de France 2018 | il percorso della seconda settimana In arrivo le Alpi | l’Alpe

Tour de France – Nibali tra cadute ed ortiche a Roubaix : “sono stato un gatto” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali al termine della nona tappa del Tour de France a Roubaix Una tappa di fuoco, quella di ieri al Tour de France: la nona frazione della Grande Boucle ha regalato emozioni forti sul pavè di Roubaix, ma anche un pizzico di spavento per le tante cadute. A finire in terra, anche Vincenzo Nibali, che però non ha riportato importanti conseguenze nè a livello fisico nè a livello di tempo per quanto riguarda la ...

Tour de France 2018 : cosa ci aspetta nella seconda settimana? Arrivano le Alpi! C’è la temibile Alpe d’Huez! : Il Tour de France 2018 entra nel vivo con una seconda settimana di corsa che regalerà spettacolo con le prime grandi salite. Dopo la tappa sul pavè e il giorno di riposo, la Grande Boucle ripartirà dalle Alpi per poi spostarsi sul Massico Centrale. Andiamo quindi ad analizzare il percorso della seconda settimana. Da martedì 17 a giovedì 19 i corridori affronteranno tre frazioni di alta montagna che potrebbero rivoluzionare la classifica ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali a fasi alterne. Bene sugli strappi - guardingo sul pavè. Le Alpi diranno se è da podio : Prima settimana sulla difensiva per Vincenzo Nibali al Tour de France 2018. Alla vigilia della decima frazione lo Squalo è 12° in classifica generale, distante 1’48” dall’attuale maglia gialla Greg Van Avermaet. Il capitano della Bahrain-Merida tallona il diretto rivale Chris Froome in graduatoria, con il britannico avvantaggiato di appena 6 secondi, rimanendo in piena corsa per ottenere la leadership provvisoria sulle Alpi. Il ...

Tour de France 2018 - il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. Nibali paga la cronosquadre - Movistar al top - Froome fa paura : prima settimana lunghissima (nove tappe percorse) per quanto riguarda il Tour de France 2018. Non ci sono stati tanti scossoni in classifica generale, visto un percorso non del tutto favorevole agli scalatori, ma prevalentemente in direzione sprinter. Andiamo a vedere il borsino dei favoriti: chi sale e chi scende con il giorno di riposo e la ripresa a tutta con le Alpi che aspettano la carovana. Chi sale Movistar: le premesse non erano delle ...

Tour de France 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Sarà "caccia aperta" a Chris Froome. Il Tour de France 2018 si corre dal 7 al 29 luglio: confermato l'arrivo classico sugli Champs-Élysées per le corsa in giallo numero 105 della storia....

Golf - PGA Tour 2018 : Michael Kim domina il John Deere Classic. Francesco Molinari fantastico secondo! : Michael Kim domina il John Deere Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis, nell’Illinois. Ma a dare spettacolo è anche, e soprattutto, Francesco Molinari, fantastico secondo con un ultimo giro da favola che gli ha consentito di recuperare 10 posizioni e di confermare il suo attuale stato di grazia a pochi giorni dal British Open 2018, terzo Major stagionale in ...

Tour de France : Degenkolb doma il pavè - Porte si ritira : Sono state emozioni forti quelle che ha riservato la nona attesissima tappa del Tour de France [VIDEO], quella che affrontava il pavè della Parigi Roubaix. In una giornata di sole e caldo sono state le tantissime cadute a segnare la corsa. A farne le spese è stato soprattutto Richie Porte: il capitano della BMC si è dovuto ritirare dopo pochi chilometri con una frattura alla clavicola. È stata una giornataccia anche per Rigoberto Uran, arrivato ...

Tour de France 2018 - tappa 9. Le pagelle di Angelo Costa : Degenkolb corre la tappa come fosse la vera Rubè, difficile non tifare per Bardet e contro la sua sfortuna

Tour de France 2018 : le pagelle della nona tappa. John Degenkolb torna a trionfare a Roubaix - Vincenzo Nibali si difende bene : nona tappa per il Tour de France 2018: si conclude la prima parte della Grande Boucle con la frazione che è arrivata in quel di Roubaix. Protagonista il pavé: 21.2 chilometri sulle pietre per i corridori, che tra cadute, forature e tantissimi colpi di scena sono riusciti a far divertire il pubblico. A trionfare è stato un super John Degenkolb davanti alla maglia gialla Van Avermaet. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali guardingo sul pavé. Lo Squalo sulla difensiva : C’era tanta attesa attorno a Vincenzo Nibali e alla nona tappa del Tour de France (con 22 chilometri sul pavé), i tifosi italiani sperano in una nuova magia a quattro anni di distanza dallo show che lo Squalo esibì alla Grande Boucle involandosi verso la maglia gialla ma oggi le condizioni erano totalmente differenti: splendeva il sole sulle pietre della Roubaix, la polvere non era lontanamente paragonabile alle difficoltà scaturite a ...

VIDEO Highlights Tour de France - quante cadute sul pavé! Porte si ritira - scivolate pesanti di Uran e Bardet. Riviviamo la nona tappa : C’era grande attesa sulla nona tappa del Tour de France 2018 visto che erano previsti 22 chilometri in pavé tra Arras e Roubaix. Tantissime cadute dUrante una frazione forse meno spettacolare dal previsto ma in cui non sono mancati i colpi di scena e le emozioni: Richie Porte è caduto ed è stato costretto al ritiro, scivolate anche per Rigoberto Uran, Mikel Landa e Romain Bardet che sono arrivati attardati rispetto a Vincenzo Nibali, Chris ...

Tour de France - Degenkolb vince 9a tappa : John Degenkolb vince la nona tappa del Tour de France , la Arras Ciatadelle-Roubaix di 156,5 km. Il ciclista tedesco del team Trek-Segafredo ha tagliato il traguardo col tempo totale di 3 ore 24'26'' ...

Tour de France 2018 - quando riparte la corsa? Appuntamento a martedì 17 luglio. Programma - orari e tv : Il Tour de France 2018 si prende una meritata giornata di riposo dopo le prime giornate di gara in cui non sono mancate le fatiche per i ciclisti. La Grande Boucle ha già affrontato la cronometro a squadre di Cholet e la temutissima tappa sul pavé della Roubaix, due snodi cruciali della corsa verso la maglia gialla finale: ora è arrivato il momento di fermarsi momentaneamente e di ricaricare le pile prima di una seconda settimana durissima con ...