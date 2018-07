Tour de France 2018 | il borsino dei favoriti dopo la prima settimana Nibali paga la

oasport

(Di lunedì 16 luglio 2018)lunghissima (nove tappe percorse) per quanto riguarda ilde. Non ci sono stati tanti scossoni in classifica generale, visto un percorso non del tutto favorevole agli scalatori, ma prevalentemente in direzione sprinter. Andiamo a vedere ildei: chi sale e chi scende con il giorno di riposo e la ripresa a tutta con le Alpi che aspettano la carovana. Chi sale Movistar: le premesse non erano delle migliori, soprattutto con la sfortunatissima foratura di Quintana ad inizio. Invece lo squadrone spagnolo si è difeso al meglio in questache poteva essere molto insidiosa e ora può davvero pensare di far male in salita: Nairo Quintana dovrà rimontare, ma può puntare sul gioco di squadra con Valverde e Landa che sono molto avanti in classifica generale. Su tutti i campi la rosa della compagine spagnola si è confermata una ...