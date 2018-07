Torna Super Borghetto | tre giorni per bimbi e famiglie

Volley : Superlega - Gabriele Nelli Torna a giocare a Trento : Trento -A tre giorni dalla conclusione del Volley mercato estivo 2018, Trentino Volley completa una delle ultime operazioni, inserendo nuovamente nel proprio roster Gabriele Nelli . Il ventiquattrenne ...

Volley : Superlega - Gabriele Nelli Torna a giocare a Trento : Trento - La Diatec Trentino ha riportato a casa uno dei talenti del Volley italiano, cresciuto nel settore giovanile gialloblu. La società del presidente Mosna ha deciso di puntare su ancora su ...

Allerta Meteo - metà Luglio tra super caldo e violenti temporali in arrivo : attenzione a grandine e Tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

La Francia supera il Belgio con Umtiti e Torna in finale dopo dodici anni di attesa In tribuna Macron e Jagger : I transalpini alla terza finale della loro storia. Grandissima prova di Mbappé che mostra tocchi da fuoriclasse.

Paola Perego riTorna con Superbrain dopo Non disturbare : Superbrain – Le Supermenti ritorna con Paola Perego dopo il successo di Non disturbare Paola Perego è pronta a ritornare in prima serata su Rai 1 con la quinta stagione di Superbrain, dopo il successo di questa estate con Non disturbare. La mora conduttrice, dopo il suo ultimo impegno estivo con le sue interviste face to face con vari personaggi dello spettacolo, avrà poco tempo per godersi una lunga e meritata vacanza: la Perego infatti ...

Superbike Misano - Libere 4 : Rea Torna padrone - 2° Davies : Misano - Dopo un terzo turno di Libere condizionato dalla pioggia nella serata del venerdì, il sabato si apre all'insegna di Jonathan Rea che fissa il miglior tempo nelle Libere 4 a Misano con 1'34&...

Ascolti tv - Torna Superquark e vince con oltre 3 milioni di telespettatori : È la nuova edizione di Superquark, a cura di Piero Angela, trasmessa su Rai1 a vincere la gara agli Ascolti del prime time: 3 milioni 53mila telespettatori e uno share del 16.02%. La serata è proseguita con il nuovo programma sempre di Angela Superquark musica che ha ottenuto 873mila telespettatori e l’11.3%. Ascolti tv prime time Su Rai3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? ha segnato 2 milioni 54mila telespettatori ...

RAI 1 * SUPERQUARK : Da mercoledì 4 luglio riTorna per nove puntate il programma di Piero Angela che riparte con Un solo oceano - : ... "Dietro le quinte della storia", con il professor Alessandro Barbero che spiegherà il calendario Gregoriano, e, con la dottoressa Elisabetta Bernardi, "La scienza in cucina" per scoprire se è vero ...

Televisione - da domani su Rai Uno Torna SuperQuark con una novità in seconda serata : SuperQuark Musica : domani sera Piero Angela tornerà in prima serata su Rai Uno con una nuova stagione di SuperQuark composta da nove puntate. Ma la novità è un’altra: in seconda serata, dalle 23:50 di ogni mercoledì, ci sarà un documentario di approfondimento sugli strumenti Musicali, ossia SuperQuark Musica, il quale durerà invece cinque puntate. La Musica è sempre stata una grande passione per Piero Angela, il quale oltre a essere un giornalista e conduttore è ...

Lotto/ Estrazioni 10eLotto e Superenalotto - numeri vincenti 30 giugno 2018 : sono Tornati i ‘tris disertori’ : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto del 30 giugno: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.78/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:30:00 GMT)

Alfano Torna avvocato : consulente per l'estero del super studio legale : 'Dopo aver definitivamente lasciato la politica, ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla libera professione, con un particolare orientamento allo scenario e ai mercati internazionali e l'...

LOTTO/ Estrazioni 28 giugno 2018 - numeri vincenti Superenalotto e 10eLotto : Torna il 60 a Milano! : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO del 28 giugno: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.77/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Notizie gradite. Dal 4 luglio - Torna Piero Angela con Superquark - : Quel volto così familiare del solo narratore che è stato in grado di far amare la scienza a tutti. Ai piccoli, ai grandi. 'Quando mi è stato chiesto se ero disponibile alla consegna di questo ...

«Superquark» : Piero Angela Torna con nove puntate inedite - : Colonna portante della televisione italiana, re dei divulgatori, maestro di chiarezza su qualsiasi materia: dall'archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall'economia alla scienza. Piero Angela , 89 anni portati con garbo, torna dal 4 luglio su Raiuno con un ciclo inedito di «Superquark» in nove puntate. E, durante una pausa in studio, anticipa a Sorrisi ...