Torna il maltempo | da mezzanotte allerta meteo su tutta la Campania

Allerta Meteo - furiosa sfuriata fredda sta per innescare maltempo estremo sull’Italia : allarme Tornado e grandine tra stasera e domani al Centro/Sud : 1/18 ...

Maltempo Arezzo : Tornata l’energia elettrica a Badia a Prataglia : Nella zona di Badia a Prataglia, nel Comune di Poppi (Arezzo), è in via di ripristino il servizio di energia elettrica, interrotto ieri pomeriggio in seguito a un violento temporale e alle raffiche di vento che hanno causato la caduta di alberi sulla linea elettrica aerea. Enel ha reso noto che ha dovuto fare ricorso anche ad alcuni gruppi elettrogeni: i tecnici sono ancora a lavoro per il ripristino di tutta la linea aerea. Il ritorno alla ...

Maltempo USA - devastante Tornado si abbatte su un’area camper : muore neonato di 7 giorni - decine di feriti [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo - Tornado si abbatte sul litorale di Roma a Torvajanica : devastato stabilimento balneare - bagnanti in fuga [FOTO e VIDEO] : Paura pochi minuti fa sulla spiaggia di Torvajanica, sul litorale a Sud di Roma tra Ostia e Anzio dove due tornado hanno interessato la costa Romana. Uno dei tornado ha raggiunto la costa e si è abbattuto proprio su uno stabilimento balneare, letteralmente devastato con ombrelloni e lettini sventrati sollevati per decine di metri nell’aria dalla furia dei venti superiori ai 150km/h. Centinaia di bagnanti in fuga per un fenomeno ...

Meteo Italia LIVE : forte maltempo al Nord con freddo - nubifragi e Tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

Meteo Italia LIVE : forte maltempo al Nord con fresco - piogge e Tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

E’ una Domenica di Maltempo nella Calabria tirrenica : Tornado si abbatte sulla costa di Tropea - paura per migliaia di bagnanti [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Maltempo - Centro/Nord bersagliato dai fenomeni estremi : violenta grandinata nel centro storico di Milano - grosso Tornado a Misano Adriatico. Danni per il forte vento tra Marche e Abruzzo : 1/9 Milano ...

Maltempo - enorme Tornado al confine tra Piemonte e Lombardia : immagini spaventose [VIDEO LIVE] : Continua ad imperversare il Maltempo al Nord Italia: nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, un grosso tornado ha interessato il Piemonte sud/orientale, al confine con la Lombardia, in provincia di Alessandria tra Gavi, Rivalta Scrivia, Serravalle Scrivia e Castelnuovo Scrivia. Maltempo, enorme tornado nella zona di Castelnuovo Scrivia [VIDEO] Maltempo, grosso tornado in Piemonte nei pressi di Castelnuovo Scrivia [VIDEO] Già la scorsa ...

Maltempo - tromba d’aria a Milano Tetti scoperchiati - esonda il Seveso Torna l'incubo dell'estate 2014 : Violente precipitazioni nella notte. esonda il Seveso, a Milano allagati viale Fulvio Testi e viale Sarca. A Pozzo d’Adda una palazzina è stata scoperchiata, abbattuti rami e cavi... Segui su affaritaliani.it

Maltempo : Torna regolare la circolazione sulla Lecco-Bergamo : E’ tornata regolare intorno alle 17.20 la circolazione ferroviaria sull’intera linea Lecco – Ponte San Pietro – Bergamo. Il traffico era stato sospeso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, alle 5.10 a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni provocato dal Maltempo. Il passaggio dei treni era stato parzialmente riattivato alle 9 nella tratta fra Cisano-Caprino Bergamasco e Ponte San Pietro. In ...

Maltempo : treni Tornano regolari su linea Lecco- Ponte San Pietro-Bergamo : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - È tornata regolare alle 17.20 la circolazione ferroviaria sull’intera linea Lecco - Ponte San Pietro - Bergamo. Il traffico ferroviario era stato sospeso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, alle ore 5.10 di questa mattina, a causa di un guasto alla linea elettrica di a