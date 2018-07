Torna il cinema all' aperto a Terni - I film in programma all' anfiteatro

Vasco Rossi Torna al cinema con Modena Park a luglio e dal vivo con nuovi concerti dopo il VascoNonStop Live : L'onda lunga del successo del Vasco NonStopLive continua a dare i suoi frutti: Vasco Rossi torna al cinema con il film di Modena Park, che a un anno dal trionfale concerto al parco Enzo Ferrari con 225mila spettatori farà rivivere sul grane schermo la lunga maratona Live entrata di diritto nella storia della musica mondiale con un primato da record per numero di presenze. Già nei cinema lo scorso dicembre, con ottimi risultati al box office, ...

RiTorna cinema Days - tutto il cinema che vuoi a soli 3 '! : Doraemon- Nobita e la grande avventura in Antartide è al cinema Multisala Ciak di Agrigento, orario spettacoli: 18,30 20,30. La notte prima del giudizio è il prequel diretto da Gerard McMurray di La ...

Star Wars - Billy Dee Williams Torna con il suo Lando - Cinema - Spettacoli : Dopo trentacinque anni Billy Dee Williams tornerà a vestire i panni di Lando Clarissian per Star Wars: Episodio IX , le cui riprese inizieranno tra qualche giorno a Londra. L'attore aveva interpretato ...

EstateCinema : Tornano i Cinema Days dal 9 al 15 luglio proiezioni a 3 euro : Apertura della biglietteria, con ingresso da Via del fosso, ogni sera alle ore 20.30 con possibilità di preacquisto per gli spettacoli di tutto il mese. Al Cinema Astra, si alternano in ...

Tornano i CinemaDays : Quelli in cui il cinema costa 3 euro: per sette giorni, da lunedì 9 luglio The post Tornano i CinemaDays appeared first on Il Post.

Cinè Giornate di Riccione 2018 : Torna l’appuntamento stagionale dell’industria cinematografica dal 2 al 5 luglio : torna l’ottava edizione di uno degli appuntamenti più attesi del cinema italiano, le CinèGiornate di Riccione. Vi forniremo tutte le informazioni necessarie. Si avvicina la chiusura della stagione cinematografica e già si comincia a parlare della prossima e di ciò che ci attenderà, come ogni anno, anche questa volta si torna nella splendida cornice di Riccione per le “Cinè Giornate”. Sarà un importante momento di incontro per esercenti, ...

'Incontriamoci' Torna ad Anzio tra bellezza - cinema e spettacolo : Articolato e seguitissimo happening ad Anzio, fra charity, bellezza, cinema, informazione e spettacolo. Cornice: la terza edizione della kermesse 'Incontriamoci', introdotta dal conduttore Anthony ...

Il Cinema America Torna a San Cosimato - una festa per duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Fbf : Torna la magia del cinema per i pazienti e i loro familiari : ... ormai da tempo nota e praticata, i cui benefici sono noti anche al mondo scientifico. La visione di un film è infatti un'esperienza terapeutica che aiuta a ridurre la percezione del dolore, creando ...

Il Cinema America Torna il 2 luglio in piazza San Cosimato : Il Cinema America torna il 2 luglio in piazza San Cosimato, con un evento sorpresa fuori programma. Sarà la commedia del 1996, “Ferie d’agosto”, a inaugurare l’arena all’aperto di Trastevere riconquistata nelle scorse settimane. A presentare il film ci saranno due ospiti: il regista Paolo Virzì e lo sceneggiatore Francesco Bruni. «tornare a San Cosimato con Paolo Virzì e Francesco Bruni ci ricorda il giorno dello sgombero del ...

A Udine Torna il cinema all'aperto : A Udine torna il cinema all'aperto , con la rassegna ' Mille petali di cinema ' che inaugurerà giovedì 28 giugno . Nuova location il giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio che tra roseti e ...

Festa del Cinema - Virzì - Tornatore & Weaver : «Roma si fa bella» : ROMA 'I festival non devono prendere posizione ma, per quanto mi riguarda, devono rispondere a una sola regola: la dittatura della bellezza. Non sono mai stato favorevole alle quote, mi sembrano un ...

Da Scorsese a Tornatore : ecco cosa ci aspetta alla Festa del Cinema di Roma : Roma. Al Caffè delle Arti della Galleria nazionale, un tempo per tutti più semplicemente (e amicalmente) GNAM, i saloni luminosi e affrescati rispecchiano il bello che c’è al suo interno - in quegli spazi storici riportati in auge dalla direttrice Cristiana Collu - e quel che accade al di fuori rest