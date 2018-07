Tonno : richiamato un lotto per alti livelli di istamina : richiamato un lotto di fette di Tonno pinne gialle surgelate, per rischio chimico, ovvero livelli elevati di istamina . Ne dà notizia il sito del ministero della Salute. La ditta Nordic Safood A7S – Melega & Prini Srl ha provveduto a richiamare il lotto (Bmi 18/2 – Item No.2451410, marchio di identificazione dello stabilimento FA 071, produttore Central Western Pacific, con sede in Indonesia) con data di scadenza 10-11-2019, ...

Tonno pinne gialle surgelato richiamato : istamina in quantità elevata : Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni lotti di Tonno pinne gialle a causa di alti livelli di istamina rinvenuti nel prodotto surgelato. Questa sostanza, dannosa per la salute dell’uomo, era presente in quantità elevata in alcuni lotti distribuiti in vari supermercati italiani. L’allerta, apparsa sul sito del Ministero, riguarda delle fette di Tonno, vendute surgelate e sottovuoto, con il marchio Nordic Seafood A/S ...