The Last of Us | Part 2 | un po' di sana competizione con God of War per realizzare l' IA

The Last of Us Part 2 : la violenza renderà addirittura difficile proseguire nella trama : Naughty Dog con questo The Last of Us Part II, così come ha fatto anche fin ora, non ha alcuna intenzione di addolcire le atmosfere e lo snodarsi delle sue storie, tanto meno ammorbidire il tema della violenza.Al contrario lo scopo della software house sembra proprio quello di offrire una "violenza" tanto più realistica possibile, cruda e dura come solo una reale ambientazione post apocalittica potrebbe essere, ci fa notare Gamingbolt."Il nostro ...

The Last of Us Part 2 : Seattle sarà "l'ambientazione di rilievo" - ma non vedremo solo questa città : Neil Druckmann e Halley Gross, il team di sceneggiatori di The Last of Us Part 2, hanno discusso del gioco in un'intervista recente e molto interessante con il sito Buzzfeed. In questa occasione, gli sviluppatori dell'atteso sequel hanno già parlato di alcuni punti importanti del gioco, come ad esempio il tema della violenza. Ora, come segnala Gamepur, apprendiamo altri dettagli.Nello specifico, scopriamo che Seattle sarà "l'ambientazione di ...

The Last of Us : Part II sarà "più intimo e piccolo" rispetto ad Uncharted : Da ormai alcuni anni i ragazzi di Naughty Dog si stanno muovendo con ottimi risultati tra l'universo di Uncharted e quello di The Last of Us, da Nathan Drake ad Ellie e Joel. Due progetti che hanno dei punti di contatto ma che per moltissime ragioni sono decisamente diversi.Il setting e il tono delle due produzioni sono probabilmente gli elementi più distintivi ma Neil Druckmann ci tiene a evidenziare un approccio alla base di The Last of Us: ...

La violenza in The Last of Us : Part 2 sarà utilizzata per creare momenti davvero coinvolgenti per i giocatori : C'è un enorme numero di fan in attesa del prossimo The Last of Us: Part 2, su questo non ci sono dubbi. L'uscita del gioco sembra ancora lontana ma, questa mattina, abbiamo appreso che esiste qualche possibilità che Joel faccia il suo ritorno nel sequel che vedrà Ellie come protagonista indiscussa. Il nuovo episodio targato Naughty Dog lo abbiamo ammirato in tutto il suo splendore nel gameplay trailer dell'E3 2018 e l'eccitazione sembra solo ...

Joel tornerà in The Last of Us : Part 2? Naughty Dog conferma che un personaggio accompagnerà Ellie nel corso della storia : Nonostante The Last of Us Part 2 sia ancora distante dalla sua uscita, qualche dettaglio importante lo abbiamo già appreso: Ellie sarà la protagonista del gioco e sarà il nostro personaggio giocabile.Questo, però, non significa che rimarrà sola nel corso dell'avventura. Come riporta PlayStation LifeStyle, il director Neil Druckmann ha confermato che Ellie avrà qualcuno al suo fianco durante tutto il gioco, ma, a quanto pare, lo sviluppatore sta ...

In The Last of Us Part 2 Ellie non sarà sola : chi pronto ad affiancarla? : Sono ancora molti i mesi che ci separano da The Last of Us Part 2, l'atteso nuovo capitlo di quella che ormai si appresta a divenire una serie sviluppata dai ragazzi di Naughty Dog, e ovviamente ancora tanti sono gli aspetti che attendono di essere svelati. Una delle poche certezze allo stato attuale delle cose parrebbe essere che gli utenti vivranno l'esperienza ludica nei panni di Ellie, la giovine già co protagonista del primo episodio. ...

Roma - al PanTheon due balene ricoperte di plastica : l’azione di Greenpeace. “E’ rifiuto più presente sulle spiagge italiane” : balene che nuotano in un oceano di plastica e rifiuti: Roma si sveglia ecologista con la nuova campagna di Greenpeace contro la plastica nei mari, di fronte al Pantheon l’associazione ha posto la ricostruzione di due balene composte da plastica a grandezza naturale avvolte in un oceano di rifiuti. Assieme ai cetacei il messaggio “Il mare non è usa e getta”. Greenpeace porta così una dimostrazione concreta ed ...

Due balene invase dalla plastica - Greenpeace al PanTheon : Roma,, askanews, - Una installazione di Greenpeace nel cuore di Roma, di fronte al Pantheon, per denunciare come i nostri mari siano in grave pericoloso. È stata così montata una riproduzione a ...

Greenpeace - due balene di fronte al PanTheon di Roma : stop alla plastica usa e getta [GALLERY] : 1/14 Credits Lorenzo Moscia/Greenpeace ...

Save The Last dance/ Su Italia 1 il film di Thomas Carter (oggi - 3 luglio 2018) : Save the last dance, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 3 luglio 2018. Nel cast: Julia Stiles, Sean Patrick Thomas e Kerry Washington, alla regia Thomas Carter. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Qual è il miglior gioco di tutti i tempi? Secondo Sony è The Last of Us : "Qual è il miglior gioco di tutti i tempi?" è una domanda che esiste dalla nascita di questo settore e che tutti noi ci poniamo, tuttavia non esiste una risposta "universale" a un quesito del genere. Per Sony, però, la risposta a questa domanda è piuttosto semplice. Come riporta Gamingbolt, la compagnia ha recentemente pubblicato un tweet abbastanza spiritoso, dove si parla di Quale sia il miglior gioco di tutti i tempi.Hanno iniziato in modo ...