THE FINAL GIRLS Su Rai 4 il film con Taissa Farmiga e Malin Akerman oggi | 16 luglio

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x13 "THE Word" (SEASON FINALE) : La seconda stagione di The HANDMAID'S TALE volge al termine nella maniera più spettacolare e dirompente possibile, in un season finale che mette in moto una serie di eventi che hanno sconvolto la struttura di Gilead. L'episodio, dal titolo "The Word", inizia a porre uno stato di cambiamento nell'inferno vissuto dalle nostre protagoniste, con un finale che potremmo definire a sorpresa se non avessimo ben delineato la trama di fondo della serie. ...

Il finale di THE Fall 3 chiude il cerchio su Stella e Paul - trame del 15 luglio : ci sarà la 4ª stagione? : Stasera, Rai4 manderà in onda il finale di The Fall 3. Il sesto e ultimo episodio della terza stagione chiude il cerchio su Stella e Paul, e la caccia al serial killer di Belfast giunge al termine. Spector è infatti messo alle strette dalla polizia, ma il team legale dell'omicida è determinato a non fargli affrontare il processo. Inoltre, uno scontro verbale tra Stella e Paul finisce violentemente quando lui la attacca: come finirà? Si inizia ...

Finale Wimbledon – Da William e Kate a THEresa May : le istituzioni britanniche assistono a Anderson-Djokovic [GALLERY] : Le principali istituzioni politiche britanniche, da William e Kate a Theresa May, hanno presenziato alla finalissima maschile di Wimbledon fra Anderson e Djokovic Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella Finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il ...

Beach volley - Queen of THE Beach 2018 Alba Adriatica. Annibalini e Leoni sugli scudi nella prima giornata. Alle 16 la finale : Verrà eletta oggi Alle 16 la nuova regina della sabbia, la Queen of the Beach 2018 sulla spiaggia di Alba Adriatica dove ieri è andata in scena la prima giornata della kermesse unica nel suo genere in Italia organizzata da Beach Sport e Fulvio Taffoni. Dodici fra le migliori interpreti del Beach volley nazionale si sono date battaglia per tutta la giornata in sfide “tutte contro tutte” che caratterizzano questa formula molto ...

Rivelata la trama dell’ultimo episodio di THE Originals 5 : chi morirà nel finale di serie? : The Originals 5 sta ormai andando dritto dritto verso il gran finale che non avrà solo il compito di chiudere un'intensa stagione ma anche un'intera serie. Lo spin off di The Vampire Diaries è stato cancellato ma prima ha dato vita ad un'altra serie, Legacies, incentrata su Hope Mikaelson e i colleghi della scuola dei Salvatore. Secondo i primi rumors, nel nuovo spin off non compariranno i Mikaelson e questo lascia pensare che proprio il ...

Un’altra morte sconvolgente in THE Originals 5 : nel finale di serie toccherà ai Mikaelson? : Un'altra morte sconvolgente in The Originals 5 e tutto lascia pensare che non sia finita qua. Lo spin off di The Vampire Diaries è tornato in onda negli Usa dopo quasi un mese di stop e lo ha fatto con un altro episodio al cardiopalma in cui tutto è stato perfetto. La regia affidata a Daniel Gillies si nota specialmente nella profondità dei personaggi e il suo modo di soffermarsi su alcuni aspetti ad altri sfuggiti. Hope continua a combattere ...

Rimandato il finale di THE Americans su Rai4 tra matrimoni e rapimenti : anticipazioni episodi 12 luglio : Chi si aspettava un triplice episodio la prossima settimana rimarrà deluso visto che il finale di The Americans su Rai4 è stato Rimandato di una settimana. Ad andare in onda giovedì prossimo, il 12 luglio, saranno l'episodio 11 e 12 della prima stagione, salvo cambiamenti e possibili anticipi. La "normale" famiglia di spie sta per chiudere in bellezza la prima stagione che negli Usa è andata in onda ormai nel lontano 2013 e che al suo primo ...

Fifa 18 : scopri il Team of THE Matchday n°4 - i migliori degli ottavi di finale dei mondiali Russia 2018 : Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […] L'articolo Fifa 18: scopri il Team of the Matchday n°4, i migliori degli ottavi di ...

A Finalborgo arrivano i "Masters of THE Universe" : una mostra con oltre 100 pezzi - molti dei quali rari : oltre 100 pezzi tra action figures dedicati ai vari personaggi della saga dei Masters, veicoli e diorami con i castelli e le fortezze della nota serie tv. Questi sono i principali numeri della mostra ...

L’Agave è una cosa seria… ne sa qualcosa il vincitore della finale italiana THE Tahoma Society by Altos 2018 : In principio era lo zenzero, poi c’è stato il cetriolo… ora l’Agave, il nuovo ingrediente tormentone che ogni cocktail bar deve avere per rendere più interessanti soprattutto i cocktail estivi. Ma cultori e appassionati frequentano l’agave da tempo, grazie anche alla dedizione di esperti come Roberto Artusio e Cristian Bugiada, già soci e proprietari del famoso speakeasy Jerry Thomas a Roma, che hanno aperto a ...

Beach volley - Europeo Under 20 Anapa : INARRESTABILI! Cappio e Windisch in semifinale! Orsi Toth/THEy quinte : Paolo Cappio e Jakob Windisch riportano l’Italia in semifinale in un Campionato Europeo Under 20 maschile dopo tanto tempo di digiuno e domani proveranno a dare l’assalto al podio continentale. Un risultato di grandissimo spessore, l’ennesimo targato Club Italia, il primo del nuovo corso al maschile che ripaga lo staff tecnica azzurro dei sacrifici e del lavoro svolto nelle ultime stagioni. Cammino inarrestabile, quello degli ...

Wolfenstein II : THE New Colossus è finalmente disponibile per Nintendo Switch : Wolfenstein II: The New Colossus è ora disponibile in tutto il mondo per Nintendo Switch. Grazie all'esperienza dello studio Panic Button e alla sua collaborazione con MachineGames, da oggi i giocatori potranno vivere questa intensa storia e il celebre stile di gioco di Wolfenstein ovunque e in qualsiasi momento. In Wolfenstein II: The New Colossus, i giocatori vestono i panni di B.J. Blazkowicz in una storia indimenticabile e piena d'azione, ...

Il finale di THE Big Bang THEory 11 su Infinity il 27 giugno - Amy e Sheldon sposi con l’aiuto di Mark Hamill : Su Infinity, dal 27 giugno, sarà disponibile il finale di The Big Bang Theory 11, un episodio evento che celebrerà il matrimonio fra Amy e Sheldon. Nell'ultimo appuntamento dell'undicesima stagione, il fisico teorico interpretato da Jim Parsons e la biologa (Mayim Bialik) coronano il loro sogno d'amore, a un anno esatto da quando Sheldon aveva chiesto la mano della sua fidanzata. Sono passati otto anni dalla prima apparizione di Amy nel cast ...

La versione finale di THE Last of Us : Part 2 non subirà alcun downgrade : The Last of Us: Part 2 di Naughty Dog è certamente uno dei titoli che ha maggiormente impressionato allo scorso E3 2018 dal punto di vista tecnico. L'atteso sequel è stato mostrato in uno splendido gameplay trailer che ha meravigliato il pubblico.Ma è lecito chiedersi se la qualità vista in occasione dell'E3 sarà la stessa per la versione finale del gioco. A tal proposito interviene la gameplay designer Emilia Schatz che, in un'intervista con ...