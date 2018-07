wired

: RT @Screenweek: Le riprese della terza stagione di #TheCrown sono iniziate: ecco la prima foto ufficiale che ritrae #OliviaColman nel ruolo… - kbarbiex : RT @Screenweek: Le riprese della terza stagione di #TheCrown sono iniziate: ecco la prima foto ufficiale che ritrae #OliviaColman nel ruolo… - micheleiurillo : The Crown, ecco la prima foto della nuova regina Elisabetta - MilanoCitExpo : The Crown, ecco la prima foto della nuova regina Elisabetta #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Quando è arrivata qualche mese fa, la notizia ha lasciato molti fanserie Netflix Thedi stucco: l’attrice Claire Foy, che aveva interpretato in modo così espressivo e convincente la giovaneII, sarebbe stata sostituita. La protagonistaserie di Peter Morgan sarà però in buone mani dato che è stato annunciato poco dopo che a interpretarla sarebbe subentrata, per altre due stagioni, l’attrice Olivia Colman. E in queste ore è emersa proprio la suanei pannisovrana. Colman, famosa al grande pubblico per le sue interpretazioni in serie come Broadchurch e The Night Manager, è già entrata nelle vestimonarca Windsor, come si vede in questa immagine in cui, in tailleur e collana di perle, sorseggia una tazza di tè. Lastagione, in arrivo nel 2019 sulla piattaforma di streaming, la vedrà nel bel mezzo degli anni ...