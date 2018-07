The Crown e Stranger Things | le prime immagini delle nuove stagioni delle serie tv Netflix

The Crown - ecco la prima foto della nuova regina Elisabetta : Quando è arrivata qualche mese fa, la notizia ha lasciato molti fan della serie Netflix The Crown di stucco: l’attrice Claire Foy, che aveva interpretato in modo così espressivo e convincente la giovane regina Elisabetta II, sarebbe stata sostituita. La protagonista della serie di Peter Morgan sarà però in buone mani dato che è stato annunciato poco dopo che a interpretarla sarebbe subentrata, per altre due stagioni, l’attrice ...

Emmy 2018 : The Handmaid's Tale e The Crown tra le serie con più nomination : La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 settembre, trasmessa dalla NBC , e la serata sembra destinata a essere orientata verso il mondo femminile, forse grazie al traino di movimenti come Time'...

Vanessa Kirby da The Crown allo spin-off di Fast & Furious - passando per Tom Cruise : Ai più è nota come la principessa Margaret di The Crown, ma tra poco Vanessa Kirby potrebbe diventare una star anche più mainstream. L’attrice, vincitrice di un Bafta come Non protagonista per la serie Netflix sulla royal family inglese, infatti, sarà presto sul grande schermo accanto a Tom Cruise in Mission: Impossible – Fallout, quinfi con James Norton nel biopic ispirato al reporter Gareth Jones e, notizia fresca, anche in Hobbs ...

Tredici 2 batte The Crown - la serie teen di Netflix è la più vista a soli tre giorni dalla pubblicazione : Tredici 2 è un successo assicurato per Netflix. Nielsen, compagnia americana che si occupa di rilevare i dati d'ascolto, ha svelato il numero di visualizzazioni della seconda stagione della serie drama, confermando la popolarità di questo prodotto. Come scrive IndieWire, il primo episodio di Tredici 2 è stato visto da una media di 6.1 milioni di utenti a soli tre giorni dalla pubblicazione. Numeri che non sono nulla se paragonati a quelli ...