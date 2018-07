The Coalition condivide dettagli su uno dei nemici presenti in Gears 5

Gears 5 : The Coalition punta al 4K e i 60fps - ma su PC si potrà arrivare a 120fps : Nel corso della conferenza E3 2018 di Microsoft, come ormai saprete, è stato ufficialmente annunciato Gears of War 5, o meglio Gears 5. Il nuovo gioco della serie è stato rivelato con un trailer insieme ad altri titoli del franchise, Gears Pop e Gears Tactics.Sappiamo già che gli obiettivi degli sviluppatori, dal punto di vista tecnico, sono la risoluzione 4K e i 60fps , ma, come segnala PCGamer, la versione PC potrà osare ancora di più.Il boss ...

E3 2018 : The Coalition annuncia Gears of War 5 con un trailer gameplay : Gears of War 5 è realtà con un un nuovissimo trailer che ci mostra il nuovo progetto di The Coalition che non si sta occupando solo di sviluppare degli spin-off ma anche di continuare la saga principale.Tornano quindi diverse facce conosciute da Gears of War 4 e non solo in un trailer che mostra anche delle fasi di gameplay e di combattimento molto spettacolari e viscerali.Ecco quanto mostrato durante la conferenza Xbox: