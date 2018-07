Terremoto; Pirozzi | “C’è il rischio che finita l’emergenza le casette dei terremotati

romadailynews

(Di lunedì 16 luglio 2018) Sergio, Consigliere regionale del Lazio e Presidente della Commissione emergenze e grandi rischi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sui SAE (strutture abitative di emergenza). “La questione è complessa –ha affermato-. In questi anni si sono avvicendati due commissari e parecchie volte abbiamo riscontrato la mancata conoscenza dei territori, del fatto che non tutti i terremoti sono uguali, che ci vorrebbero procedure diverse. Nella Legge di stabilità del dicembre 2017 è inserita una norma che richiede alla Protezione civile di sondare il terreno per un eventuale esproprio dei terreni su cui risiedono i SAE. Era una soluzione che avevamo già rifiutato a gennaio 2018, e che invece non solo non è stata stralciata ma ...