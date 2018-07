Terna | concluso con successo il lancio del suo primo “Green Bond” per 750 milioni di euro

meteoweb.eu

: Concluso con successo il lancio del primo green bond Terna per 750 milioni di euro con durata 5 anni.… - new_EconoMIA : Concluso con successo il lancio del primo green bond Terna per 750 milioni di euro con durata 5 anni.… - MoniGiambersio : RT @TernaSpA: Concluso con successo il lancio del primo green bond Terna per 750 milioni di euro con durata 5 anni. #Sostenibilità e cresci… - AlessandraBard1 : RT @TernaSpA: Concluso con successo il lancio del primo green bond Terna per 750 milioni di euro con durata 5 anni. #Sostenibilità e cresci… -

(Di lunedì 16 luglio 2018)S.p.A. ha lanciato conil suogreen bond destinato a investitori istituzionali. L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di circa 6 volte l’offerta, è stata realizzata nell’ambito del proprio ProgrammaMedium Term Notes (EMTN) da8.000.000.000, a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s, “(P)Baa1” da Moody’s e “BBB+” da Fitch ed ammonta a 750di. Il green bond, avente durata pari a 5 anni e scadenza in data 23 luglio 2023, pagherà una cedola pari all’1,000%, sarà emesso a un prezzo pari a 99,627%, con uno spread di 80 punti base rispetto al midswap e uno spread indicativo in riduzione di circa 60 bps rispetto al Btp di pari durata. Il costo effettivo perdell’emissione risulta, quindi, pari all’1,08%, rispetto a un costo medio complessivo del debito consolidato di Piano pari ...