Temptation Island Vip | Stefano Laudoni e Valentina Vignali vicini alla partecipazione al

sportfair

: SCUSATE PRODUZIONE MA VOI ORONZO DOVEVATE TENERLO FINO ALL'ULTIMA PUNTATA, PER POI PIAZZARLO A UOMINI E DONNE E A T… - trash_italiano : SCUSATE PRODUZIONE MA VOI ORONZO DOVEVATE TENERLO FINO ALL'ULTIMA PUNTATA, PER POI PIAZZARLO A UOMINI E DONNE E A T… - trash_italiano : RT questi cervi indifesi se stasera guarderai Temptation Island. - trash_italiano : Stasera, durante Temptation Island, mi aspetto che giochiate al #CervoGame! -

(Di lunedì 16 luglio 2018)avrebbero sostenuto il provino per laVip e sarebbero pronti a mettersiprova all’interno del reality Mentre l’edizione Nip diè in onda da lunedì 9 luglio, per quella Vip bisognerà attendere settembre. Tante sono le indiscrezioni sui nomi celebri dei componenti delle coppie che potrebbero mettereprova il loro amore, ma per ora pare non esserci nulla di ufficiale. Dopo le indiscrezioni che vorrebbero protagonisti diVip Giulia De Lellis ed Andrea Damante (vedi qui) e Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati (leggi qui), si vocifera di un’altra possibile coppia in ballo.potrebbero infatti prendere parte al reality. Secondo il sito BitchyF, la fashion blogger e il giocatore di pcanestro avrebbero sostenuto i casting per ...