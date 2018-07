Temptation Island stasera | Ida e Riccardo si lasciano | Valentina rivede Oronzo

Anticipazioni Temptation Island - Ida e Riccardo si sarebbero detti addio - gli indizi da IG : Questo articolo è stato verificato con: https://trashitaliano.it/anticipazione-Temptation-Island-ida-Riccardo-usciti-insieme-separati-lindiscrezione/ https://www.corriere.it/spettacoli/18_luglio_14/...

Temptation Island anticipazioni 16 luglio : stasera un altro falò anticipato? : Cresce l’attesa per la seconda puntata di Temptation Island, in onda stasera su Canale 5: dopo il buon esordio della scorsa settimana, pari a circa 3.751.000 telespettatori con il 21,24% di share, il programma di Filippo Bisciglia è pronto ad occupare nuovamente il prime time del lunedì sera estivo. Oltre al già annunciato arrivo di Gemma Galgani e al secondo chiarimento tra gli (ormai) ex Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, il magazine ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e diretta 16 luglio : Oronzo e Valentina insieme oppure no? : TEMPTATION ISLAND 2018: coppie, Anticipazioni e diretta seconda puntata. Arriva Gemma Galgani per consolare Ida Platano; nuovo confronto tra Oronzo e Valentina e nuovo falò(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 14:09:00 GMT)

Temptation Island Vip : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : C'è grande attesa per Temptation Island Vip, versione celeb del famoso reality di Canale 5

Temptation Island - anticipazioni : Gemma Galgani prova a riportare la pace tra Ida e Riccardo : Dopo il grande successo della prima puntata, torna in prima serata su Canale 5, il secondo imperdibile appuntamento con ' Temptation Island', il docu-reality più seguito dell'estate. Sull'Isola sta ...

Temptation Island 2018 seconda puntata : anticipazioni 16 luglio : Temptation Island 2018 seconda puntata. Torna stasera in tv lunedì 16 luglio 2018 la nuova edizione del docu-reality s Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA Temptation Island 2018 seconda puntata: anticipazioni 16 luglio Nella prima puntata abbiamo assistito a un vero e proprio colpo di scena: Oronzo e Valentina hanno abbandonato il gioco. Non era mai successo nel docu reality ...

Replica Temptation Island seconda puntata : si potrà rivedere su Mediaset Play e La5 : L'appuntamento con Temptation Island 2018 ritorna in onda questa sera su Canale 5 con la seconda delle cinque puntate previste di questa edizione. Una seconda puntata decisamente molto attesa, la quale potrebbe essere caratterizzata da un nuovo falò finale per una delle coppie in gara quest'anno. Ma intanto se non riuscirete a seguire la trasmissione su Canale 5, vi ricordiamo che dal giorno dopo la messa in onda in tv, avrete l'opportunità di ...

Temptation Island - l'indiscrezione : "Ida e Riccardo si sono lasciati" : Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island , ma già in rete circolano alcune indiscrezioni sulle coppie. Se nella prima puntata Oronzo Carinola e Valentina De Biasi hanno ...

Temptation Island 2018 : Ida Platano e Riccardo Guarnieri - amore al capolinea - la segnalazione : L'ex coppia del trono over di Uomini e Donne sembrerebbe proprio essersi lasciata. L'indiscrezione da BitchyF.

RAFFAELA GIUDICE E ANDREA CELENTANO/ In crisi per la single Teresa? (Temptation Island 2018) : Video, RAFFAELA GIUDICE e ANDREA CELENTANO in crisi per la bella Teresa: lui sembra cedere al fascino della tentatrice sotto gli sguardi increduli di lei. (Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Temptation Island | 16 luglio 2018 | Seconda puntata | Anticipazioni e diretta : Temptation Island, il docu-reality che racconta i rapporti di coppia, torna, stasera, lunedì 16 luglio 2018, in prima serata, su Canale 5, con il secondo appuntamento di questa nuova edizione. Come di consueto, Filippo Bisciglia avrà il delicato compito di raccontare le storie dei protagonisti.prosegui la letturaTemptation Island | 16 luglio 2018 | Seconda puntata | Anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2018 11:43.

Luca Petris / Il single ha già tante ammiratrici e... (Temptation Island 2018) : Luca Petris, il single è tra i preferiti del pubblico. Ha già infatti tantissime ammiratrici e queste sono in cerca di indizi per conoscerlo più da vicino. (Temptation Island)(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:33:00 GMT)

GEMMA GALGANI A Temptation Island 2018/ Video - la dama agita le acque : le parole per Ida Platano : GEMMA GALGANI sbarca a TEMPTATION ISLAND 2018 per consolare l'amica Ida Platano dalle scorribande di Riccardo. Ce la farà a consolare l'amica disperata? (Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Afef Semmour/ È davvero lei la più amata dagli uomini? (Temptation Island) : Afef Semmour, è davvero la bella single la più amata dagli uomini? La prima puntata ha segnato un grandissimo successo per la giovane ragazza dello show di Canale 5. (Temptation Island)(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:00:00 GMT)