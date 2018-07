Temporali e grandinate su parte del Nord Italia Nuovi intensi fenomeni previsti in

Maltempo - allerta gialla in Toscana : Temporali e grandinate : Un'ondata di Maltempo è prevista per oggi, lunedì 16 luglio, in tutta la Toscana. La Protezione Civile ha annunciato allerta gialla.

Meteo - Temporali e grandinate : il Nord non si libera dalla morsa del ciclone scandivano : Un vortice di origine norvegese sta influenzando anche parte dell'Italia. La giornata di mercoledì 11 luglio sarà decisamente instabile al Nord e le temperature scenderanno di 5-8 gradi su gran parte delle regioni. Salvo dal maltempo il Centro, al Sud e sulle isole sole e temperature stazionarie.Continua a leggere

Meteo - peggiora il tempo al Nord : Temporali - grandinate e temperature in calo : peggiora il tempo sulle regioni settentrionali. Secondo gli esperti Meteo ancora una volta la Scandinavia sgancerà “un proiettile di grandine e temporali” verso il cuore dell'Europa. Oggi i primi temporali cominceranno a seminare scompiglio su tutto l'arco alpino e in serata scenderanno verso la pianura della Lombardia.Continua a leggere

Meteo - “attacco vichingo” al cuore dell’estate : in arrivo Temporali e grandinate : Secondo gli esperti Meteo la nuova settimana sarà caratterizzata da due eventi principali: una nuova fase di maltempo pilotata dalle correnti norvegesi e il ritorno dell'anticiclone africano Caronte. Dopo un lunedì soleggiato e caldo, tra domani e mercoledì aria più fresca scandinava sferrerà un duro attacco vichingo a Caronte.Continua a leggere

GRANDINATE - NUBIFRAGI E BOMBE D'ACQUA A BOLOGNA E UDINE/ Video - Temporali causano allagamenti a Martignacco : Grandinata e temporali a Reggio Emilia, Video, chicchi grandi come palline da golf. NUBIFRAGI anche a BOLOGNA e Modena, gravi disagi per i cittadini e gli automobilisti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:41:00 GMT)

Bomba d'acqua su Cagliari - strade come torrenti : Temporali e grandinate in tutta l'isola : Grosse difficoltà in Sardegna per una fase di acuto maltempo che ha determinato anche la chiusura di alcune statali. Il forte maestrale ha portato anche violente grandinate nella zona meridionale Una ...

Meteo weekend : Temporali - grandinate e temperature in calo : L’estate 2018 non riesce a decollare. Secondo gli esperti Meteo nel weekend di sabato 23 giugno e domenica 24 l'Italia subirà ancora gli effetti di una poderosa incursione temporalesca accompagnata da aria fresca di origine norvegese e i protagonisti saranno i temporali. In calo le temperature.Continua a leggere

Meteo : arriva l'estate ma solo come stagione... tornano invece i Temporali e le grandinate : Le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento al Nord giungeranno dall'arco alpino orientale sul finire di giovedì. Un rapido fronte freddo, legato a una profonda circolazione depressionaria sul ...

Meteo - stop all’estate : Temporali intensi e grandinate improvvise : Gli esperti Meteo prevedono per oggi temporali più intensi sull’Emilia-Romagna con eventi anche estremi tra Bologna e Ferrara, Ravenna, Cesena e Rimini. Maltempo anche verso le Marche, l’Abruzzo il Molise, la Campania e il resto del Sud. Anche nel weekend del 16-17 giugno sarà l’instabilità a prevalere.Continua a leggere

Temporali e grandinate sull'Italia - estate ancora rinviata : Sembrava davvero fosse scoppiata l'estate e invece no. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate africane e così andrà avanti. L'alta pressione africana di ...

Maltempo : Temporali e grandinate nel Pescarese : Maltempo e allagamenti in diverse zone della provincia di Pescara in seguito ai violenti temporali del pomeriggio. Decine le segnalazioni al centralino del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pescara, intervenuti sulla costa, ma soprattutto nelle aree interne dove attualmente sono in azione quattro squadre. Abbondanti piogge e grandinate hanno interessato in particolare l’area di Tocco da Casauria (Pescara). Frane e smottamenti ...

Maltempo : primavera sconvolta da nubifragi - bombe d’acqua - grandinate - trombe d’aria e violenti Temporali : E’ caduto il 21% di pioggia in piu’ in una primavera sconvolta da nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, trombe d’aria e violenti temporali che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti del clima in una stagione anomala che ha provocato nei campi danni per mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac Cnr. L’andamento anomalo di quest’anno conferma ...

Maltempo - violenti Temporali nella notte : bombe d’acqua e grandinate flagellano l’Italia : E’ una di quelle notti “buie e tempestose” che farebbero da cornice a una storia da romanzo o leggenda: il Maltempo che sta colpendo l’Italia si intensifica proprio in queste ore con violenti temporali che stanno colpendo Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. I fenomeni risultano particolarmente violenti con nubifragi e grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...

Meteo - Italia senza pace : al Nord Temporali e grandinate : La situazione atmosferica su alcune zone del nostro Paese appare decisamente instabile in questi ultimi giorni del mese di maggio. Previsto ancora maltempo al Nord. Una bassa pressione nella vicina Francia continua a inviare intensi fronti perturbati ricchi di temporali e grandinate, e sospinti da venti di Libeccio.Continua a leggere