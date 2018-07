Teatri di Pietra | ADELPHOE I FRATELLI con Pietro Longhi | Paolo Perinelli 20 Luglio

romadailynews

(Di lunedì 16 luglio 2018)DI2018 Area Archeologica – Arco di Malborghetto danza/teatro/musica/poesia/ paesaggio/visione/archeologia 202018 CENTRO TEATRALE ARTIGIANO(I) di Publio Terenzio Afro Regia Silvio Giordani conPublio Terenzio Afro, autore spesso considerato dai suoi contemporanei “troppo moderno”, ha scritto sei commedie “palliate” ispirate ad un modello greco, diversamente dalle “togate” di ambientazione romana, operando una vera e propria riforma nell’ambito di questo genere, inserendovi nuovi contenuti ideologici ed attingendo dalla “NEA”, la commedia nuova ellenica di cui Menandro è l’esponente più noto. La carriera drammaturgica di Terenzio, non fu certo facile come quella di Plauto, forse perché nella sua opera non troviamo l’esuberanza, le acrobazie verbali, i giochi di parole del sarsinate. Terenzio, infatti, usa uno ...