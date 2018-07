Tari gonfiata | come chiedere il rimborso al Comune

leggioggi

(Di lunedì 16 luglio 2018) Molti cittadini esperti navigatori, cominceranno a notare sul sito web del propriole prime news in cui si annunciano le modalità e i moduli pere ottenere ildella, o meglio ildi quanto è stato pagato in eccesso dai contribuenti negli scorsi anni per la parte variabile relativa alle pertinenze. In pratica, sui calcoli sbagliati dellada oggi è possibileil, ovviamente con tempi e modalità decise dagli enti locali.ha stabilito una circolare del Ministero delle finanze, ilpuò andare indietro sino al 2014. Consulta lo speciale di LeggiOggi su Fisco A complicare un po’ le cose ci ha pensato la Corte dei conti, che ha stabilito che devono essere i giudici tribuo amministrativi, a decidere se la parte variabile sui box vada restituita ai cittadini. Ai Comuni, invece, è stata data la possibilità di usare la ...