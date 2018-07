System Shock | gli sviluppatori ci aggiornano sullo stato di sviluppo e annunciano un' Alpha

eurogamer

(Di lunedì 16 luglio 2018) Nightdive Studios è al momento alle prese con il remake di, poco fa hanno condiviso con i fan alcun immagini e qualche news su quello che a breve arriverà.Come riporta Dualers, i ragazzi di Nightdive hanno affermato che a settembre sarà disponibile quella che loro chiamano "Adventure", una modalità in cui i finanziatori del progetto possono esplorare la Citadel senza la presenza nemica e raccogliere oggetti o ascoltare con calma tutti gli audio-diari e leggere le mail. Anche gli obiettivi del gioco potranno essere completati, esattamente come nel capitolo originale, in cui era possibile settare la difficoltà a zero. Riguardo alle immagini gliaffermano:Read more…