“Svolta dopo 24 anni?” Scomparsa Ylenia Carrisi | cosa è successo a New Orleans

caffeinamagazine

: Ylenia Carrisi, dopo 24 anni potrebbe esserci una svolta per la figlia di Al Bano: ecco cosa è successo a New Orlea… - genovesergio76 : Ylenia Carrisi, dopo 24 anni potrebbe esserci una svolta per la figlia di Al Bano: ecco cosa è successo a New Orlea… - Il24ventiquattr : Ylenia Carrisi, dopo 24 anni potrebbe esserci una svolta per la figlia di Al Bano: ecco cosa è successo a New Orlea… - EmanueleAnsel : Il Messaggero: Ylenia Carrisi, dopo 24 anni potrebbe esserci una svolta per la figlia di Al Bano: ecco cosa....… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Si riapre il caso di? La svolta relativa alla figlia di Al Banoe Romina Power,24 anni fa, potrebbe essere di quelle significative.era sparita il 31 dicembre 1993 a New, dove si era recata con la famiglia: pare avesse discusso con papà e, da allora, si sono perse le sue tracce. Proprio le ultime conversazioni telefoniche conrisalgono a qualche giorno prima della: il primo gennaio 1994 e il giorno precedente quando padre e figlia avevano condotto un’accesa discussione.viene vista per l’ultima volta il 6 gennaio dalla proprietaria dell’albergo, quando la ragazza lascia i propri effetti personali. Nonostante lae Alexander Masakela condividessero la stessa stanza d’albergo, Masakela non ne denuncia la. Quest’ultimo resta in albergo fino al 14 gennaio e cerca di pagare ...