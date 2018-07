Sul Russiagate Trump sposa la linea di Putin

ilsole24ore

(Di lunedì 16 luglio 2018) Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...