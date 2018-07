Stupro | la Cassazione | “Se la vittima si ubriaca volontariamente condanne ma senza

Stupro - condanna bipartisan della politica : 'Sentenza Cassazione riporta indietro di decenni' : condanna bipartisan della politica sulla sentenza della Cassazione che ha stabilito che nel caso di uno Stupro, se la vittima è ubriaca per avere assunto volontariamente alcol, alla pena non può essere aggiunta l'aggravante ...

Stupro in caso di ubriachezza - sentenza della Cassazione fa discutere - : La Corte: se la vittima è ubriaca e ha assunto volontariamente alcol, alla pena non può essere aggiunta aggravante. Critiche da Pd e FI. L'avvocata Manente a Sky Tg24: riconosciuta violenza sessuale ...

Cassazione : se la vittima si ubriaca - Stupro senza aggravante/ E rinvia sentenza Appello per rivedere pena : Cassazione: se la vittima si ubriaca, stupro senza aggravante. E rinvia la sentenza della Corte d'Appello per rivedere la pena al ribasso. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:39:00 GMT)

Cassazione : la vittima si ubriaca - Stupro senza aggravante : Nel caso di uno stupro, se la vittima è ubriaca per avere assunto volontariamente alcol, alla pena non può essere aggiunta l'aggravante nel caso di uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. La ...

Stupro di gruppo - la Cassazione fa discutere : "Se la vittima ha bevuto volontariamente non c'è l'aggravante" : A chi viene condannato per Stupro di gruppo non può essere aggiunta l'aggravante di "aver commesso il fatto con l'uso di sostanza alcoliche" se la vittima del reato era ubriaca per aver assunto volontriamente dell'alcol in eccesso.A stabilirlo è una sentenza della terza sezione penale della Cassazione che ha rinviato a nuovo processo un caso di violenza sessuale di gruppo commesso da due 50enne ai danni di una ragazza. I fatti risalgono al 2009, ...

Stupro di gruppo - la Cassazione : se la vittima è ubriaca non scatta l'aggravante : La Cassazione ha rinviato a nuovo processo, per rivedere la pena al ribasso, un caso di Stupro di gruppo , commesso da due 50enni, ai danni di una ragazza. I tre erano andati a cena e la donna aveva ...

Stupro - la Cassazione : "Se la vittima si è ubriacata volontariamente - la violenza resta ma non c'è aggravante" : Per i giudici l'aumento della pena è giustificato se a "somministrare l'alcol è stato l'autore del delitto". Negative le prime reazioni: "Sentenza sconcertante"

Stupro di gruppo - la Cassazione fa discutere : se la vittima è ubriaca non scatta l'aggravante : La Cassazione ha rinviato a nuovo processo, per rivedere la pena al ribasso, un caso di Stupro di gruppo , commesso da due 50enni, ai danni di una ragazza. I tre erano andati a cena e la donna aveva ...

Cassazione : “La vittima è ubriaca per aver assunto alcol? Lo Stupro è senza aggravante” : Se assume volontariamente alcol la pena per il violentatore non può essere inasprita. A dirlo è la Corte di Cassazione, in merito alla condanna di due uomini che si trovavano a cena con una donna prima della violenza: la donna aveva bevuto tanto da "non riuscire ad autodeterminarsi".Continua a leggere

Cassazione : "Stupro senza aggravante se la vittima si ubriaca" : Resta la violenza sessuale, perché manca il "valido consenso", ma non sussiste l'aggravante perché dev'essere chi compie lo stupro a usare l'alcol "somministrandolo alla vittima"

La Cassazione sullo Stupro di gruppo : no all'aggravante se la vittima è ubriaca : Non può essere contestata l'aggravante di 'aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche' a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia ...

Cassazione : Stupro di gruppo - no aggravante se vittima si ubriaca : Non può essere contestata l'aggravante di "aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche" a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia consumato consapevolmente alcool in eccesso. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della Cassazione, pur confermando la responsabilità di due imputati condannati a 3 anni di reclusione dalla ...

Cassazione : se la vittima si ubriaca lo Stupro è senza aggravante : Cassazione: se la vittima si ubriaca lo stupro è senza aggravante Cassazione: se la vittima si ubriaca lo stupro è senza aggravante Continua a leggere L'articolo Cassazione: se la vittima si ubriaca lo stupro è senza aggravante proviene da NewsGo.

Stupro - Cassazione : no aggravante se vittima si ubriaca di sua volontà - : La Corte si è espressa sul caso di una ragazza violentata da 2 uomini dopo aver bevuto. Secondo la pronuncia, se la vittima assume volontariamente alcol, c'è "violenza sessuale e abuso condizioni di ...