Stupro di gruppo | la Cassazione fa discutere | se la vittima è ubriaca non scatta

La Cassazione sullo Stupro di gruppo : no all'aggravante se la vittima è ubriaca : Non può essere contestata l'aggravante di 'aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche' a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia ...

Cassazione : Stupro di gruppo - no aggravante se vittima si ubriaca : Non può essere contestata l'aggravante di "aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche" a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia consumato consapevolmente alcool in eccesso. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della Cassazione, pur confermando la responsabilità di due imputati condannati a 3 anni di reclusione dalla ...

Brescia - turista danese denuncia Stupro di gruppo sul lago di Garda : Brescia, turista danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda Brescia, turista danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda Continua a leggere L'articolo Brescia, turista danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda proviene da NewsGo.

Lago di Garda - diciassettenne danese denuncia Stupro di gruppo. Le telecamere riprendono il 'branco' : MANERBA DEL Garda. Aggredita dal branco in un parcheggio. E' aperta per il reato di violenza sessuale l'inchiesta della Procura di Brescia per i fatti accaduti giovedì notte a Manerba del Garda, nel ...

BRESCIA - TURISTA DANESE DENUNCIA Stupro DI GRUPPO/ Ultime notizie - minorenne sotto shock : ha lasciato l'Italia : BRESCIA, TURISTA DANESE stuprata in un parcheggio: Ultime notizie Lago di Garda, i carabinieri sulle tracce dei quattro responsabili, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:32:00 GMT)

Manerba del Garda - turista danese di 17 anni denuncia Stupro di gruppo - : La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita fuori da un locale. Il suo racconto è ritenuto credibile dai carabinieri che indagano per violenza sessuale. I responsabili sarebbero stati ripresi ...

Manerba del Garda - turista danese di 17 anni denuncia Stupro di gruppo : Manerba del Garda, turista danese di 17 anni denuncia stupro di gruppo La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita fuori da un locale. Il suo racconto è ritenuto credibile dai carabinieri che indagano per violenza sessuale. I responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere del parcheggio dove sono avvenuti i ...

Brescia - turista minorenne danese denuncia Stupro di gruppo sul lago di Garda : aggressori forse filmati : Una giovane in vacanza in Italia ha denunciato di essere stata violentata fuori da un locale a Manerba. I presunti responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere di un parcheggio. La ragazza è stata portata in ospedale.

Brescia - turista danese denuncia Stupro di gruppo sul lago di Garda : Brescia, turista danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda Brescia, turista danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda Continua a leggere L'articolo Brescia, turista danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda proviene da NewsGo.

Turista danese denuncia Stupro di gruppo : ANSA, - BRESCIA, 14 LUG - Una Turista danese ha denunciato di essere stata violentata fuori da un locale a Manerba, sponda bresciana del Lago di Garda. Si tratta di una ventenne in vacanza che ha ...

Stupro di gruppo a una turista - nel mirino altri tre sospettati : A breve si conosceranno le motivazioni con cui il Riesame ha confermato il carcere per Fabio De Virgilio, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio e Francesco Ciro D'Antonio, accusati ...

Napoli - 12enne denuncia Stupro di gruppo : Napoli, 25 mag. , Adnkronos, - La Procura per i minorenni di Napoli sta coordinando un'indagine incentrata sulla denuncia di uno stupro da parte di una ragazzina di 12 anni. La violenza sessuale, ...

Napoli - 12enne denuncia Stupro di gruppo : Napoli, 25 mag. (Adnkronos) - La Procura per i minorenni di Napoli sta coordinando un'indagine incentrata sulla denuncia di uno stupro da parte di una ragazzina di 12 anni. La violenza sessuale, secondo quanto riferito dalla vittima, sarebbe stata compiuta nella zona di Castellammare di Stabia da pa

Napoli - 12enne denuncia Stupro di gruppo : La Procura per i minorenni di Napoli sta coordinando un'indagine incentrata sulla denuncia di uno stupro da parte di una ragazzina di 12 anni . La violenza sessuale, secondo quanto riferito dalla ...