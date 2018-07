Stupro | condanna bipartisan della politica | ' Sentenza Cassazione riporta indietro di

Infligge 6 mesi di condanna per Stupro : giudice rimosso dopo una petizione online : Aaron Persky, un giudice statunitense, è stato rimosso dal suo incarico dopo una petizione contro la sua decisione di condannare a soli sei mesi l'autore di uno stupro.Continua a leggere

Torino - undicenne incinta dopo uno Stupro : chiesta una condanna a 10 anni : Per mesi aveva avuto rapporti intimi con una bambina di soli 11 anni che, dopo la violenza, era rimasta incinta. L'uomo, nigeriano, che all'epoca dei fatti era ospite di alcuni parenti della vittima, ...