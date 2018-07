Stupro | Cassazione | no aggravante se vittima si ubriaca di sua volontà

Cassazione : "Se la vittima di uno Stupro si ubriaca di sua volontà - non c'è aggravante" : Nel caso di uno stupro, se la vittima è ubriaca per avere assunto volontariamente alcol, alla pena non può essere aggiunta l'aggravante nel caso di uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.La Cassazione ha rinviato a nuovo processo, per rivedere la pena al ribasso, un caso di stupro di gruppo, commesso da due 50enni, ai danni di una ragazza. I tre erano andati a cena e la donna aveva bevuto tanto da "non riuscire ad ...