Strage di coccodrilli nella Papua occidentale | 292 esemplari uccisi per vendetta

(Di lunedì 16 luglio 2018) Gli abitanti di un villaggio della, in Nuova Guinea, hanno vendicato l'one di un loro compaesano facendodi. Il fatto è accaduto in una riserva allevamento nel distretto di Sorong. Un coccodrillo ha afferrato ed ucciso con le sue fauci un contadino che, per procacciarsi dell'erba per nutrire i propri animali, ha violato gli spazi riservati ai. Questi animali, infatti, si trovano nell'area protetta di una farm, tutelati dall'attacco di altri animali. L'uomo non si è accorto di essere stato preso di mira dal coccodrillo, intentoraccolta dell'erba, ed è stato così improvvisamente assalito e ucciso barbaramente. Per questo motivo gli uomini sono insorti in massa compiendo ladi 292della riserva. Il contadino ucciso dal coccodrillo urlava e chiedeva aiuto Il povero contadino ha invocato aiuto e, con le sue ...