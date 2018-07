Storico faccia a faccia tra Putin e Trump

ilgiornale

: Quelli che seguono e discutono di 'Calcio' dovrebbero solo vergognarsi. L'Africa ha vinto la sua Prima Coppa del M… - WotanVolk : Quelli che seguono e discutono di 'Calcio' dovrebbero solo vergognarsi. L'Africa ha vinto la sua Prima Coppa del M… - LoveItaly2016 : @MARIO_DerFriaul @FmMosca @martina2o14 Appunto, chiunque sia contrario a questo 'Mercimonio' favorevole solo a chi… -

(Di lunedì 16 luglio 2018)tra il presidente americano Donalde quello russo Vladimir. L'incontro avviene a Helsinki, in Finlandia, nel palazzo presidenziale. "Il mondo ci sta osservando", ha dettoin una breve dichiarazione ai giornalisti prima dell'inizio dell'incontro.è arrivato con circa un'ora di ritardo.All'inizio dell'incontro è emerso chespera in una "relazione straordinaria" con la Russia.ha anticipato che ci sono diverse cose di cui parlare, dal commercio "e dell"amico Xi", al nucleare. "Andare d"accordo è una buona cosa, il mondo vuole vederci andare d"accordo". Al centro della discussione anche il nucleare: "Abbiamo il 90% delle armi nucleari del mondo e questa non è una buona cosa", ha osservato.Da parte suaha detto che è "un piacere" incontrare il suo omologo americano. Ed ha aggiunto, dopo l'attesa stretta di mano con, che "è ...