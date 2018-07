Star Trek IV | Rotta verso la Terra Il film non va in onda oggi | 16 luglio 2018

Star Trek IV : ROTTA VERSO LA TERRA/ Su TV8 il film con Leonard Nimoy (oggi - 16 luglio 2018) : STAR TREK IV: ROTTA VERSO la TERRA, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 16 luglio 2018. Nel cast: Leonard Nimoy che ha curato anche la regia, William Shatner e DeForest Kelley. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Gli smartphone di Star Trek e le altre tecnologie che la fantascienza aveva previsto : I presupposti alla base di questa scienza sono che il gruppo su cui si raccolgono i dati sia molto numeroso, che dati stessi debbano essere molti dettagliati e che la tecnologia per elaborare questa ...

Come sarà Star Trek secondo Quentin Tarantino? : Star Trek e Quentin Tarantino costituiscono un binomio che, già sulla carta, appare spaziale. Il regista, re del pulp e dintorni, non si è mai cimentato con la fantascienza e tutti sono curiosi di scoprire Come il suo mondo possa declinarsi in questa dimensione. Tarantino affronterà la nuova sfida non appena avrà finito di lavorare su Once Upon A Time In Hollywood, il film che vedrà Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Al Pacino alle prese con la ...

Star Trek II - L'IRA DI KHAN - TV8/ Info streaming del film di Nicholas Meyer (oggi - 2 luglio 2018) : STAR TREK II - L'IRA di KHAN su Tv8: in prima serata va in onda il film diretto da Nicholas Meyer. Nel cast troviamo William Shatner e Leonard Nimoy. (oggi, 2 luglio 2018)(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:38:00 GMT)

Star Trek - TV8/ Info streaming del film con William Shatner (oggi - 25 giugno 2018) : STAR TREK, Tv8: va in onda stasera a partire dalle ore 21.30 il film diretto da Robert Wise. Nel cast troviamo William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:30:00 GMT)

La saga di Star Trek arriva su TV8 : ecco quando : Da Star Trek del 1979 a Star Trek Beyond. TV8 dedica una programmazione speciale alla saga completa di Star Trek: ecco tutti gli appuntamenti televisivi arriva su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) la saga completa di Star Trek. Tredici imperdibili appuntamenti dedicati alle tredici pellicole cinematografiche che hanno portato sul grande schermo le vicende degli umani del futuro. ecco tutta la programmazione prevista su TV8. Star Trek, la ...

Star Trek - nuova serie con il capitano Picard? / Patrick Stewart pronto a tornare nella saga di fantascienza : Star Trek, in arrivo una nuova serie con il capitano Picard? Secondo "Hollywood Reporter", Patrick Stewart sarebbe pronto a tornare nella saga di fantascienza(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:30:00 GMT)

Nuove serie tv e miniserie legate a Star Trek per i CBS Studios grazie all'accordo con Alex Kurtzman : I fan di Star Trek possono gioire, l'universo televisivo della saga è pronto per espandersi ulteriormente. Reduci dal successo di Star Trek: Discovery su CBS All Access e nel resto del mondo su Netflix, i CBS Television Studios che producono la serie tv hanno deciso di fare le cose in grande e pensano di aumentare il volume di produzioni legate a Star Trek nel giro dei prossimi anni.Alex Kurtzman creatore e produttore della prima stagione ...

Star Trek : Bridge Crew : disponibile il DLC The Next Generation su PS4 : Gioite fan di Star Trek, è infatti disponibile da oggi il nuovo DLC The Next Generation per Star Trek: Bridge Crew, che vi permetterà di salire sul ponte della famosa U.S.S. Enterprise NCC-1701-D.Come riporta Gamingbolt il DLC è ora disponibile soltanto per la versione PS4 del titolo VR, e in aggiunta grazie ad un aggiornamento non sarà più obbligatorio usare il VR per godersi questa espansione. Questo vuol dire che potrete sventare la minaccia ...

Star Wars avrà il suo parco tematico (e forse anche Star Trek) : Le due più grandi franchise di fantascienza del mondo cinematografico e televisivo, Star Wars e Star Trek, si apprestano a far diventare realtà i loro universi fittizi, in forma di parchi tematici. Per quanto riguarda Star Wars i progetti per realizzare delle aree dedicate alla saga all’interno dei parchi di divertimento Disney erano nell’aria da tempo, ma solo in questi giorni la casa di Topolino ha ufficializzato le date entro le ...

Star Trek Bridge Crew : l'espansione The Next Generation è ora disponibile per PS4 e PS VR : Siete ansiosi di tornare al vostro posto sul ponte di comando per continuare a esplorare la galassia di Star Trek? Ubisoft ha pubblicato oggi l'espansione The Next Generation per Star Trek: Bridge Crew, il titolo per PS4 e PS VR giocabile sia con il visore che senza.Il DLC sarà disponibile anche per PC dal 21 luglio per tutti gli utenti VR in possesso di HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality, ma anche per i giocatori non dotati di visori ...