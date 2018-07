Spiagge accessibili | Nemo Beach a Lido di Jesolo

fondazioneserono

(Di lunedì 16 luglio 2018) La prima spiaggia accessibile portata avanti grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea:di.  “Questa è una spiaggia inclusiva perché all’interno abbiamo un offerta dedicata al turismo commerciale, alla disabilità ed ai cani”, ci dice il responsabile Marco Piva. “In particolare, abbiamo 450 postazioni di cui 56 in convenzione con l’ASL che permette al disabile ed al suo accompagnatore di poter usufruire della spiaggia in maniera del tutto gratuita”. Ci sono tre bagni, il camminamento è a grandezza maggiorata per permettere il passaggio di due sedie a rotelle contemporaneamente, varie sedie job più un sollevatore che permette il sollevamento dalle carrozzine ai lettini. Per chi ha una disabilità, una semplice registrazione su Internet permette la prenotazione del posto spiaggia e di usufruire dei servizi in maniera gratuita. Basta andare sul sito ...