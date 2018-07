Special Olympics | 50 anni di sport per tutti foto

Special Olympics - Gli aquilani tornano vincitori foto : ...allenamenti ,partite trasferte che mi hanno fatto crescere! Oltre a questo 4 anni fa ho deciso di iniziare un'altra sfida ,quella con Special Olympics! Pensate che nel mondo dei "normali" essere ...

Special Olympics - al via giochi nazionali : I giochi nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole sono realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e ...

Special Olympics - al via giochi nazionali : I giochi nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole sono realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e ...

Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi : "Vedere la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le ...

Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi : Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l’ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d’apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell’a

Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi : La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per numeri di atleti in gara ...

Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi : Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) – Si è svolta a Montecatini Terme, presso l’ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d’apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell’anno del 50° anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo ...

Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi : Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) – Si è svolta a Montecatini Terme, presso l’ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d’apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell’anno del 50° anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo ...

'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi : Roma, 4 giu. - (AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenam

‘Fiamma Special Olympics Italia’ a Sesana per apertura Giochi : Roma, 4 giu. – (AdnKronos) – SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento, ...

'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi : SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di ...

‘Fiamma Special Olympics Italia’ a Sesana per apertura Giochi : Roma, 4 giu. – (AdnKronos) – SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento, ...

Snai : 130 volontari per Special Olympics : ANSA, - ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo principio lo abbiamo sposato in pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono dalla nostra ...

Snai : 130 volontari per Special Olympics : ANSA, - ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo principio lo abbiamo sposato in pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono dalla nostra ...