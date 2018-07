Spazio | l' Esa a caccia di idee per futuri servizi di trasporto

Spazio : Indra guida progetto Esa per ridurre rischi disastri naturali : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Indra guida uno dei progetti chiave dell’iniziativa Earth Observation for Sustainable Development (EO4SD) dell’Agenzia Spaziale Europea che consentirà alle banche di sviluppo come la Banca mondiale e ai paesi vulnerabili di usufruire dell’enorme mole di informazioni raccolte dallo Spazio per ridurre l’impatto di gravi catastrofi naturali. Ogni anno inondazioni, siccità, terremoti ed ...

Spazio : Indra guida progetto Esa per ridurre rischi disastri naturali (3) : (AdnKronos) – Con tutte queste informazioni, i paesi e le banche di sviluppo possono migliorare i loro progetti e misurare con precisione totale i risultati che ottengono. Per la prima volta, sarà possibile determinare rapidamente le prestazioni offerte da ogni dollaro o euro investito. Fornire dati e informazioni per conoscere meglio i rischi e per limitare gli effetti è in linea con la strategia definita nell’Agenda 2030 che ...

Allarme difesa dello Spazio aereo : due aerei civili perdono il contatto radio - doppio intervento per i caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Alle 12:30 circa due aerei F-2000 Eurofighter ...

Spazio : l’ESA invita i rappresentanti della stampa agli incontri interattivi a Farnborough : L’Agenzia Spaziale Europea, ESA, ed i suoi partner, l’Agenzia Spaziale del Regno Unito e l’industria spaziale britannica, ospiteranno, martedì 17 luglio, una serie di colloqui stampa interattivi durante Il Salone Aeronautico Internazionale a Farnborough, Regno Unito. Gli incontri si svolgeranno nella Space Zone, Hall 1, nell’area eventi di un comune Spazio espositivo. Gli incontri interattivi informali con la stampa sono ...

2001 - Odissea nello Spazio : un'opera che pesa su noi tutti : La domanda è sempre la stessa, si perde nella notte dei tempi e contempla la filosofia, la scienza e la religione. Qual è il nostro ruolo rispetto all'universo e allo scorrere del tempo? La risposta ...

Esplorazione dello Spazio : Esa in prima linea : L’Esplorazione spaziale umana e robotica è al centro dei piani futuri dell’Esa. I 22 stati membri si sono riuniti in una serie di workshop che hanno anticipato la riunione del Consiglio dell’agenzia che ha delineato una serie di obiettivi da raggiungere, basandosi sullo European Exploration Envelope Program (E3P). Il programma – riporta Global Science – ha lo scopo di rendere il nostro continente un partner fondamentale per lo ...

Spazio : convegno in ESA-Esrin sul programma Space Rider - la navetta unmanned e riutilizzabile : Si è tenuto nella sede ESA Esrin di Frascati, il workshop “Space Rider, the European return ticket to Space”, dedicato al sistema Space Rider, progetto dell’Agenzia Spaziale Europea per una mini-navetta spaziale automatizzata che, integrata nel lanciatore Vega C, sarà lanciato dalla base europea di Kourou nella Guyana francese nel 2021. Numerose le aziende, i consorzi, gli enti di ricerca e le università coinvolte nel progetto, di cui la maggior ...

Spazio : 2 cubesat tracciano la rotta di Insight - in rotta verso Marte : Marco A e Marco B sono in rotta verso Marte. I due cubesat hanno acceso i loro sistemi di propulsione la scorsa settimana, un procedimento denominato manovra di correzione della traiettoria, che li ha inseriti nel giusto percorso verso Marte. I due cubesat fanno parte della missione Mars Cube a bordo di Insight – il rover targato Nasa che avrà il compito di indagare il sottosuolo di Marte, con arrivo previsto il prossimo 26 novembre: Marco A e ...

Un nuovo accordo tra SDA Bocconi ed ESA per l’economia dello Spazio : L’Agenzia Spaziale Europea, ESA, e la Space Economy Evolution, SSE Lab, hanno finalizzato un accordo di collaborazione denominato ESA_Lab@SEELab. L’accordo è stato firmato dal Direttore Generale dell’ESA, Jan Wörner, e da Giuseppe Soda, Preside di Facoltà della SDA Bocconi School of Management. Lo scopo di ESA_Lab@, uno schema di cooperazione avviato nel 2017, è di stabilire dei forti legami istituzionali tra Agenzia Spaziale ...

Spazio - TAS : contratto con ESA per missione studio Universo : Roma, 4 giu. , askanews, Thales Alenia Space , joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea , ESA, per lo studio di fase ...

Spazio - Esa : Gerst pronto per 'Horizons' - seconda missione su Iss : Roma, 4 giu. , askanews, Tutto pronto per il lancio del prossimo equipaggio della Stazione spaziale internazionale. La Soyuz MS-09 che porterà sul laboratorio orbitante l'astronauta tedesco dell'...

Spazio : rilasciate le prime immagini del cubesat iKuns : prime immagini dal satellite keniano iKuns, sviluppato dall’Università di Nairobi, con il supporto dell’Università di Roma “La Sapienza”, come parte del programma dell’Agenzia Spaziale Italiana, finalizzato allo sviluppo di cubesat in ambito accademico tra studenti dei due paesi. Primo selezionato nell’ambito del programma “KiboCube” dell’Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa) e dell’Ufficio degli Affari Spaziali delle ...

L'astronauta dell'ESA Luca Parmitano nel 2019 per la seconda volta nello Spazio : Teleborsa, - L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea , ESA, Luca Parmitano nel 2019 tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale , ISS, per la sua seconda missione. Avrà il ruolo di ...