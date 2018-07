Spazio alla tecnologia | Samo presenta la doccia di domani a Cersaie 2018

Space Economy - Spazio privato : ecco i possibili scenari per il 2019 - dal turismo spaziale alla ISS : Ormai è un dato di fatto: la moderna corsa allo spazio si fonda sempre più sul settore privato. Dal progetto di colonie lunari alla conquista di Marte, dallo sviluppo di razzi a basso costo fino ad arrivare alle future navette per turisti miliardari: le nuove direzioni della Space Economy dipendono in gran parte dagli investimenti di aziende nate con obiettivi visionari, come SpaceX di Elon Musk o Blue Origin di Jeff Bezos. Le principali agenzie ...

Agcom : Tlc in crescita e la 'Tv liquida' toglie Spazio alla tradizionale : Si tratta di una nuova frontiera che interessa vasti settori della vita sociale e politica: si spazia dalle relazioni sociali a quelle professionali, dalle opinioni, i linguaggi, i comportamenti ...

Allarme difesa dello Spazio aereo : due aerei civili perdono il contatto radio - doppio intervento per i caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Alle 12:30 circa due aerei F-2000 Eurofighter ...

Bari - firmato l accordo per lo Spazioporto di Grottaglie 'Dalla Puglia si potrà partire in orbita' : ... al di là del turismo, come ad esempio il lancio di piccoli satelliti, formazione degli astronauti, scienza in microgravità o test di nuove tecnologie'.

Dalla Luna partiranno i razzi per l'esplorazione dello Spazio : Usando come base il Portale Lunare, una stazione in orbita intorno al nostro satellite, l"uomo tornerà sulla Luna e lo farà accompagnato da robot e rover a controllo remoto. Non è fantascienza, è l"obiettivo principale dell"Agenzia Spaziale Europea (Esa) e di altre agenzie internazionali per i prossimi decenni.La Luna è il corpo celeste più vicino alla Terra (dista solo 384 000 chilometri) e quindi il più facile da raggiungere. Oltre ad essere ...

Spazio - Iss "spostata" dalla Progress Ms08 per accogliere la Ms09 : Milano , askanews, - Una "spintarella" per sistemare l'orbita della Stazione Spaziale Internazionale in vista dell'arrivo della navetta cargo Progress Ms09. Le immagini, riprese direttamente dalla Iss ...

Spazio - Nea Scout : un nuovo alleato per lo studio degli asteroidi vicini alla Terra : C’è un nuovo alleato per lo studio degli asteroidi vicini alla Terra. Si chiama Near-Earth Asteroid Scout, ed è una missione del tipo cubesat che prevede lo sviluppo di un veicolo spaziale munito di una innovativa vela solare, capace di intercettare gli asteroidi che si trovano nei pressi del nostro pianeta. La Nasa, dopo anni di sperimentazione su tecnologie del genere, ha concluso con successo un test sul dispiegamento delle vele del piccolo ...

Giffoni Film Festival 2018 : Spazio alla musica con Giffoni Music Concept : Due gli spettacoli, ogni sera, sul palco di Piazza Lumière: 20 luglio Benji e Fede e Livio Cori; 21 luglio Ermal Meta e Eva; 22 luglio Luca Barbarossa e Mirkoeilcane; 23 luglio Annalisa, Viito e Foja;...

Spazio : la sonda giapponese Hayabusa-2 è finalmente arrivata alla meta - l’asteroide Ryugu : Uno scalino in un grafico. Una sequenza di pallini rossi che segue una linea piatta, prima più in alto, poi all’improvviso più in basso. Giù, fino allo zero. E in Giappone è subito festa. In quell’istante, con quel brusco calo, va a zero anche la tensione accumulata in 1302 giorni di viaggio interplanetario dagli scienziati e ingegneri della missione Hayabusa-2. Perché quello zero – la misura della differenza fra la velocità attesa e quella ...

Huawei lancia “Design it Possible” per dare Spazio alla creatività : Huawei presenta "Design it Possible", un progetto pluriennale per dare spazio alla creatività degli utenti, lanciando un concorso e mettendo in vendita nuove cover personalizzate create da Andy dei Bluvertigo e dalla tatuatrice Anna Neudecker, in arte "La Bigotta". L'articolo Huawei lancia “Design it Possible” per dare spazio alla creatività proviene da TuttoAndroid.

Via alla Festa de L'Unità di Casalguidi - tutte le sera musica allo Spazio Kaos : Via alla trentaduesima Festa de L'Unità di Casalguidi. tutte le sere a partire dalle ore 19,30 saranno aperti: Ristorante, Bar, Dolci, Pizzeria, Ballo Liscio, Spettacoli, Giochi, La Ruota, musica dal vivo, Dibattiti, Mostra fotografica, tutte le domeniche tombola. Venerdì 22 Giugno ore 19.30 - Ristorante: Pennette con scampi e zucchine, Tagliata di tonno ...

13/06/2018 - Bandiera Cri nello Spazio con Nespoli. Anche il Molise alla riconsegna : ... dal canto suo, nel ringraziare personalmente tutto l'equipaggio, ha voluto ricordare come ancora oggi l'emblema della Cri, e ciò che rappresenta, è ancora in pericolo in molte parti del mondo. «...