Spari ad aria compressa contro i migranti | identificati i responsabili | si tratta di tre

Forlì - Spari contro africani con pistole ad aria compressa : Una macchina che si avvicina e spara con una pistola ad aria compressa . I colpi raggiungo e feriscono la vittima. In pochi giorni si sono registrate due aggressioni contro africani che hanno messo in allarme la comunità degli stranieri di Forlì : "Abbiamo paura. Si spara ai neri, si guarda alla pelle, è evidente". I carabinieri stanno indagando per chiarire la vicenda e se dietro possa esserci la stessa mano.Le aggressioniIl primo ad essere ...

Foggia - video del rapper nel paese sciolto per mafia : pregiudicato come comparsa e Spari in aria. Indagano i carabineri : spari in aria mentre canta di mafia e cita diversi boss italiani, veri o cinematografici. E la comparsa di un pregiudicato del posto, Gianfranco Prencipe, genero di un ex consigliere comunale. Tutto nel Comune di Mattinata, sciolto per infiltrazioni della malavita garganica negli scorsi mesi. Indagano polizia e carabinieri sul caso del video musicale del rapper tedesco Eazy Padrino che ha scelto il paese in provincia di Foggia per registrare le ...