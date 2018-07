eurogamer

Sony rivela il nuovo modello di PlayStation 4 CUH-2200 #PlayStation4

(Di lunedì 16 luglio 2018)ha presentato ildi4 "Slim", contraddistinto dalla sigla CUH-.Come riporta Dualshockers di cambiamenti di rilievo non ce ne sono, in quanto prezzo, dimensioni e consumo sembrano proprio essere i medesimi del "precedente"CUH-2100. Quello che sarebbe potuto cambiare, probabilmente, sono i componenti interni per ridurre i costi di produzione, per il momento non si possono fare che ipotesi in quanto questa versione deve ancora essere commercializzata in occidente, essa è infatti attesa nei prossimi mesi.Il prezzo, per il mercato giapponese, è di 34,980 yen più tasse per ilda 1 TB, mentre quello da 500 GB è proposto a 29.980 yen più tasse.Read more…