huffingtonpost

: 'Sono emigrato in Australia perché in Italia è impossibile realizzare sogni' - HuffPostItalia : 'Sono emigrato in Australia perché in Italia è impossibile realizzare sogni' - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: 'Sono emigrato in Australia perché in Italia è impossibile realizzare sogni' - bumby2011 : RT @HuffPostItalia: 'Sono emigrato in Australia perché in Italia è impossibile realizzare sogni' -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Alberto Borghi, classe 1981, nato e cresciuto nella provincia di Treviso, non ha dubbi nel definirsi "orgoglioso di essereno, ma unnoall'estero". Da quattro anni si è trasferito con la moglie a vivere dall'altro capo del mondo, in, e da allora non si è più voltato indietro e il nostro Paese lo guarda da lontano, senza nostalgia. Eppure inAlberto e sua moglie Silvia avevano entrambi un buon lavoro e si erano da poco comprati una casa tutta loro: traguardi che nonbastati a questo giovane coppia che si sentiva sempre più inquieta e insoddisfatta. "Ho iniziato a lavorare - racconta Aberto – a 16 anni come meccanico in un'azienda di grissini e, allo stesso tempo, midedicato con tutte le energie alla mia passione per la grafica e la tipografia; lavorando duro, per anni e anni, con la sola licenza media ...