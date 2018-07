SONDAGGI POLITICI Intenzioni di voto | Forza Italia deve “aggrapparsi” alla Lega

SONDAGGI POLITICI/ Governo-Ue - svolta nei rapporti? Consiglio Bruxelles - per il 30% è fallimento per Conte : SONDAGGI POLITICI elettorali, le ultime intenzioni di voto: M5s-Lega al 57%, il Governo annienta le opposizioni di Pd e Forza Italia relegate sotto il 25% entrambe. Tutte le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:00:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI elettorali : si arresta la corsa della Lega - inchioda anche il M5S : La Lega ferma la sua corsa per la prima volta dalle elezioni politiche dello scorso marzo. L’istituto Piepoli registra una frenata del partito di Matteo Salvini, che rimane così in seconda posizione nei Sondaggi politici . La percentuale è del 28% attualmente, con il Movimento 5 Stelle ancora al comando. I grillini non ne approfittano, restando fermi al 29%. Dunque, non ci sono variazioni nelle posizioni di vertice rispetto alla s corsa volta. ...

SONDAGGI POLITICI SWG : Lega Nord sopra il 30 per cento - area di governo quasi al 60 : I recenti Sondaggi politici dell'istituto SWG vedono la Lega Nord ancora al primo posto, davanti al Movimento 5 Stelle. Il partito di Matteo Salvini, secondo le ultime indicazioni, raccoglie il 30,5 per cento, in crescita dello 0,7 per cento rispetto alla rilevazione della precedente settimana. Dalle elezioni del 4 marzo scorso, la Lega è cresciuta di oltre 13 punti percentuali, un risultato che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia del ...