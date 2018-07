Solinas è il nuovo allenatore dei Kaizer Chiefs | la squadra più forte del Sudafrica

agi

(Di lunedì 16 luglio 2018) Giovanni Solinas è ilallenatore del Kaizer Chiefs, principale clubno che gli ha fatto firmare un contratto biennale. La scelta e la nomina di Solinas è stata annunciata dal presidente dei Kaizer Motaung nel fine settimana. "Guardiamo sempre cosa può fare e può darci un allenatore e crediamo che con Solinas abbiamo trovato la persona con le giuste motivazioni ed energie per fare bene", ha detto Motaung. Solinas, sassarese della ‘leva calcistica del 1968’, da giocatore ha militato nella Carrarese e nel Pro Patria, mentre da allenatore in Italia ha avuto solo esperienze in Serie D. In Africa, invece, ha allenato in Algeria, Arabia Saudita e. Il suo primo lavoro al di fuori dell'Italia è stato al ES Sétif in Algeria nel 2010, seguito da stagioni al Belbizdad, JSM Béjaïa e MC Oran ...