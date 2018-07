Sky Cinema Anni 90 dal 16 al 31 Luglio i film di un decennio indimenticabile

Lunedi 16 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Io c'èA pochi mesi dalle sale, la commedia con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston. Per risollevare le sorti della sua attivita', un albergatore fonda una nuova religione. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15 e SKY Cinema HITS/HD canale 304 ore 21.45) Borg McEnroeEstate 1980. Sta per prendere il via il Torneo di Wimbledon e i due giocatori piu' quotati per la vittoria sono lo svedese Bjorn Borg e l'americano John ...

Borg McEnroe - in prima tv su Sky Cinema Uno per celebrare la finale Wimbledon 2018 : Novak Djokovic si è qualificato per la finale di Wimbledon. Il serbo, 12esima testa di serie del seeding, ha battuto sul Centrale (indoor per l'occasione) 7-6, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8 Rafa Nadal, numero 1 del mondo, dopo una battaglia durata 5 ore e 15' e spalmata su due giorni. Nole raggiunge così una finale Slam dopo quasi due anni: era dagli US Open 2016 che l'ex nu...

Domenica 15 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Borg McEnroeEstate 1980. Sta per prendere il via il Torneo di Wimbledon e i due giocatori piu' quotati per la vittoria sono lo svedese Bjorn Borg e l'americano John McEnroe. Due tennisti, e due giovani uomini, che non potrebbero essere piu' diversi, almeno secondo lo storytelling dell'epoca. Borg, gia' quattro volte vincitore a Wimbledon, e' soprannominato "Uomo di ghiaccio": algido, apparentemente privo di emozioni, una macchina segnapunti con ...

Io c’è - su Sky Cinema in prima tv il film che racconta il miracolo italiano dell’Ionismo : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche Sky Cinema presenta IO C’È, il film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International film con Vision Distribution e diretto da Alessandro Aronadio (I peggiori, Due vite per caso), in prima tv lunedì 16 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e disponibile anche on demand. Massimo Alberti (Edoardo Leo, Noi e la Giulia, Perfetti Sconosciuti) è il proprietario del ...

Sabato 14 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Sconnessi A pochi mesi dalle sale, la commedia con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini. I componenti di una famiglia entrano in crisi quando si ritrovano in una baita senza internet. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Flatliners - Linea mortaleQuante volte ci interroghiamo sulla vita oltre la morte? Cinque studenti di medicina del Trinity Emmanuel Medical Center, nella speranza di trovare una risposta, si ...

Borg McEnroe - film in prima tv su Sky Cinema Uno per celebrare la finale di Wimbledon : ... Sky Sport Arena e Sky Sport Uno dalle 17 finale doppio maschile Sky Sport Arena dalle 18.30 finale doppio femminile Sky Sport Arena ...

Venerdi 13 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Flatliners - Linea mortale Quante volte ci interroghiamo sulla vita oltre la morte? Cinque studenti di medicina del Trinity Emmanuel Medical Center, nella speranza di trovare una risposta, si avventurano in un esperimento audace ma pericoloso. L'idea e' dell'ambiziosa studentessa Courtney Hall che riunisce i suoi compagni in un laboratorio del seminterrato dell'universita': ognuno di loro a turno si stende sul lettino lasciando che gli altri gli ...

Giovedi 12 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Lo Hobbit - La desolazione di Smaug Bilbo, Gandalf e i 12 nani capitanati da Thorin Scudodiquercia procedono il loro viaggio tra ragni giganti, uomini orso e il fondamentale incontro con gli elfi silvani di Legolas. Ad un passo dalla meta pero' Gandalf e' costretto a separarsi dalla compagnia per affrontare prove piu' importanti da solo, mentre i nani e Bilbo giungono a Pontelagolungo, alle pendici del monte in cui riposa il drago Smaug. ...

Mercoledi 11 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Captain Philips - Attacco in mare aperto Nel 2009 il capitano Richard Phillips lascia la sua famiglia nel Vermont per guidare la nave porta container USA Maersk Alabama dall'altra parte del mondo. In acque extraterritoriali, il suo bastimento viene pero' attaccato da un manipolo di pirati somali, armati e pronti a tutto, e Phillips viene rapito, in cerca di riscatto. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Tiro liberoDario ha 25 anni, e' ...

Martedi 10 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Tiro libero Dario ha 25 anni, e' bello, ammirato da tutti e leader, pieno di fan, di una squadra di basket. E' un ragazzo arrogante e spocchioso che non avrebbe mai immaginato che tipo ti prova la vita gli chiedera' di superare. Durante una importante partita di campionato, improvvisamente cade a terra: gli viene diagnosticata la distrofia muscolare. In lui esplode un senso di sconforto misto a rancore non riuscendo ad accettare nemmeno l'aiuto ...

Lunedi 9 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Thor: Ragnarok Il ritorno di Thor ad Asgard si fa amaro quando scopre che Loki si e' sostituito al padre Odino sul trono, spedendo quest'ultimo in un ospizio terrestre. Ma il peggio deve ancora arrivare: Hela, sorella maggiore e dea della morte, sta per uscire dalla sua prigione e vuole vendicarsi su Asgard. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15 e SKY Cinema HITS/canale 304 ore 21.45) Gli sdraiati Giorgio Selva, celebre giornalista ...

Domenica 8 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Gli sdraiati Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, 'condivide' un figlio con la ex moglie, architetto che non lo perdona e non perdona gli skyline che rubano spazio al cielo. Tito, diciassettenne dinoccolato, ciondola tra casa e scuola dribblando l'azione incalzante del padre e avanzando in bicicletta sulle fasce della vita. Porta e rete sono ancora lontane ma Tito riceve giorno per giorno palle da giocare e rilanciare a una banda ...

Morte Carlo Vanzina : cambi di programmazione Rai - Mediaset - Sky Cinema e La7 : La notizia della Morte del regista e produttore Cinematografico Carlo Vanzina all'età di 67 anni, arrivata nella mattina di oggi domenica 8 luglio 2018, sconvolge anche le programmazioni del piccolo schermo. Rai, Mediaset, Sky Cinema e La7 rendono omaggio alla lunga carriera di uno dei capostipiti della commedia all'Italiana, passata dietro la macchina da presa. Morte Carlo Vanzina | cambio programmazione Rai E' Rai Movie ad aprire il ...

Domenica 8 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Gli sdraiati Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, 'condivide' un figlio con la ex moglie, architetto che non lo perdona e non perdona gli skyline che rubano spazio al cielo. Tito, diciassettenne dinoccolato, ciondola tra casa e scuola dribblando l'azione incalzante del padre e avanzando in bicicletta sulle fasce della vita. Porta e rete sono ancora lontane ma Tito riceve giorno per giorno palle da giocare e rilanciare a una banda ...