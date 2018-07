Situazione modem libero ad oggi 16 luglio | posizione AGCOM e possibili risvolti

optimaitalia

: Situazione #modemlibero ad oggi 16 luglio: posizione #AGCOM e possibili risvolti - OptiMagazine : Situazione #modemlibero ad oggi 16 luglio: posizione #AGCOM e possibili risvolti - rainthehallway : è sempre bello quando un social va in down e tu sei pronta per lanciare in aria il modem di internet poi però apri… - blackstylesx : @Bast_Ardo_ E lì o trovavi la chiave o eri fottuto, niente chiamate per stare a contatto con il mondo! Invece la pa… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ci aspettavamo per giovedì 12la sentenzacirca la questione del, argomento che sta facendo molto discutere e di cui i vari utenti sarebbero ben lieti di conoscere l'epilogo. TIM, così come alcuni altri provider telefonici nazionali di rete fissa, insiste nello spingere i clienti nell'utilizzare un router proprietario, considerato parte integrante per la fruizione ottimale e massimizzata dei servizi erogati. I gestori saranno richiamati all'ordine per il rispetto della normativa europea che assicura agli utenti la totale libertà di scelta circa l'apparato da utilizzare? All'l'arduo compito di indagare sul discorso, così da capire se effettivamente gli operatori telefonici di rete fissa stiano o meno violando il regolamento europeo.Ad16non ci sono state ancora interventi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni circa ...