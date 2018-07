Sindone | “parte delle macchie di sangue non può essere vera”

meteoweb.eu

: 'Sindone, una parte delle macchie di sangue è falsa' [news aggiornata alle 17:29] - repubblica : 'Sindone, una parte delle macchie di sangue è falsa' [news aggiornata alle 17:29] - sdeangelis56 : Questa è grossa. - Diamante23 : RT @comeDonQuixote: Scienza batte Fanatismo religioso 2-0. 'Sindone, una parte delle macchie di sangue è falsa' -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Una partedipresenti sullanon possonovere. E’ quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini, dell’università di Liverpool, e Luigi Garlaschelli, del Cicap (Comitato italiano per il ControlloAffermazioni sulle Pseudoscienze). “Partendo da fotografie in scala reale, quindi in altissima risoluzione, attraverso l’analisitracce ematiche, così come si fa sulla scena di un crimine, abbiamo voluto verificare come potevano essersi formate, in base alle incontrovertibili leggi della fisica”, ha spiegato all’Adnkronos Borrini, antropologo forense.La Sacra, il lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, che la tradizione cristiana identifica con quello usato per avvolgere il corpo di ...