Sindone | nuova scoperta stravolge tutto | almeno metà delle macchie di sangue sono false

(Di lunedì 16 luglio 2018) Unaricerca sulladi Torino sembrare le vecchie convinzioni:ladisarebbe falsa. In particolare solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro. Lo indicano i dati pubblicati sul Journal of Forensic Sciences e basati su un esperimento che, con le tecniche di medicina forense, ha ricostruito la formazione. Condotto da Matteo Borrini, dell’università di Liverpool, e Luigi Garlaschelli, del Cicap. “Non abbiamo analizzato la sostanza che ha formato le, ma abbiamo voluto verificare come potrebbero essersi formate sulla figura della” ha detto all’ANSA Borrini. Per farlo è stata simulata la crocifissione su uno degli autori della ricerca, Garlaschelli, ...