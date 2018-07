Si schianta con la moto | morto il dottor Aldo De Rossi | ferita la figlia di 12 anni

Trentino - Giovanni si schianta con la moto mentre è in gita con gli amici e muore a 26 anni : Giovanni Zamperetti, operaio 26enne, è morto mentre a bordo della sua moto si è schiantato al suolo nei pressi del passo Vezzena, nel Comune di Levico, per un’uscita autonoma di strada. Era in Trentino in gita con altri centauri.Continua a leggere

Rotella. Luca Bassetti morto schiantandosi con la sua Suzuki Swift : Domenica mattina tragico sulla strada provinciale che collega Force a Rotella in provincia di Ascoli Piceno. Luca Bassetti, 22 anni,

Napoli - barca senza guida si schianta contro la banchina : rogo e panico VIDEO : Momenti di panico nel primo pomeriggio a Baia nel Napoletano, a causa di un incidente avvenuto nello specchio d'acqua antistante il cantiere Omlin. Verso le 15.10, un gommone con un conducente ...

Incidente a Montebelluna - Polo si schianta contro un muro : morto un 19enne : Montebelluna - Tragedia questa notte intorno alle 1.50 a Montebelluna , in via Castellana Sp19: una Polo si è schiantata contro un muro . Alla guida, tra le l amiere contorte dell'auto ristrutta , i ...

Verona : Vincenzo - 22 anni - si schianta con un tir tornando dal lavoro e muore sul colpo : Vincenzo Panettieri, guardia giurata di appena 22 anni originaria della provincia di Caserta, si è schiantato contro un tir mentre tornava a casa dal lavoro la scorsa notte.Continua a leggere

Si schiantano contro un platano - gravi due ragazzi : Due 21enni feriti in un furgone andato distrutto: l'incidente sulla provinciale a San Giovanni d'Ostellato. Entrambi ricoverati all'ospedale S.Anna

F1 - tremendo botto di Marcus Ericsson : l’Alfa-Sauber si schianta a 300 km/h contro le barriere [VIDEO] : Pazzesco incidente per Marcus Ericsson durante il Gp di Silverstone, il pilota dell’Alfa-Sauber si schianta a tutta velocità contro le barriere in curva 1 Un incidente pazzesco per Marcus Ericsson, il pilota dell’Alfa-Sauber perde la propria monoposto in curva 1 a 300 km/h, schiantandosi in maniera tremenda contro le barriere. Nessuna conseguenza fisica per il driver danese, uscito immediatamente dal proprio abitacolo sulle ...

Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa : morti due centauri : Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri Continua a leggere L'articolo Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri proviene da NewsGo.

Inter - Nainggolan si schianta con la Ferrari : il belga illeso - la dinamica dell'incidente : Uno degli acquisti più acclamati in casa Inter, ovvero Radja Nainggolan, proveniente dalla Roma, è stato coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente senza nessuna complicanza fisica per il calciatore. Dopo essere arrivato in questa sessione di calciomercato con l'intenzione di vincere qualcosa con la sua nuova squadra, il calciatore belga dovra' per adesso risolvere i problemi relativi alla sua vettura, una Ferrari GtC4 che ha riportato ...

Si schianta contro un tir : giovane donna muore mentre torna a casa : Una donna di 34 anni ha perso la vita un un incidente stradale avvenuto a Certaldo, in provincia di Firenze. La vittima era alla guida della sua auto e stava tornando a casa. E'...

"Una lezione dolorosa. Un sogno che si schianta". La stampa brasiliana rigira il coltello nella piaga della sconfitta : La coppa del mondo di calcio non c'è più, è diventata una 'eurocoppa': con questo titolo uno dei maggiori media brasiliani, O Globo online, racconta la disfatta dei verdeoro di ieri sera, eliminati dal Belgio a Russia 2018.Il sito sottolinea che dopo l'eliminazione di Uruguay e Brasile, "solo le squadre del vecchio continente si disputano la coppa".Ma se questa è l'apertura, di taglio 'politico', tutto il resto dei ...

Radja Nainggolan si schianta in autostrada con la sua ferrari da 268mila euro : Era in viaggio da Roma a Milano per unirsi al ritiro dell'Inter. Radja Nainggolan era sull'autostrada A1, quattro chilometri dopo l'uscita di Arezzo, quando uno pneumatico della sua ferrari GtC4 Lusso ...

Ladro tenta di rubarle l’auto con i bimbi dentro - mamma gli spara e lo fa schiantare : Il malvivente è rimasto ferito e si è schiantato con la vettura contro una recinzione. "Si è svolto tutto in pochi attimi, gli ho urlato di fermarsi, di scendere dalla macchina ma non lo avrebbe fatto" ha raccontato la donna.Continua a leggere

Ciclista in discesa perde il controllo della bici e si schianta contro un terrapieno : è gravissimo : Brutto incidente per un cicloamatore torinese di 47 anni che stava facendo allenamento sulle strade della collina nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 luglio 2018. Intorno alle 14, mentre procedeva in ...