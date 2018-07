Shangai | ecco una delle città più popolose del mondo vista dallo spazio FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Il satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus ci porta sopra ladi, Cina. Unapiùdelcon circa 24 milioni di persone, laè visibile nella parte in basso a destra dell’immagine, appena sopra la foce del fiume Yangtze. Un importante centro finanziario globale, laè anche sede dei più trafficati porti commerciali algrazie alla sua posizione strategica sul delta del fiume Yangtze. L’immagine copre un’area di oltre 1.200 km, con ladi Pechino in alto al centro, le distese di sale nei pressi del confine con la Mongolia in alto a sinistra, e la Corea del Nord con la sua capitale, Pyongyang, appena visibile nella parte in alto a destra nell’immagine. La parte centrale dell’immagine è dominata da un vasto numero di insediamenti urbani, che appaiono come macchioline grigie intervallate da ...