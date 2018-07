Sfregio sul Colosseo - turista 17enne incide iniziale : denunciato : Sfregio sul Colosseo , turista 17enne incide iniziale : denunciato Il colpevole è un cittadino brasiliano sorpreso dai carabinieri mentre "marchiava" le pareti interne dell'Anfiteatro Flavio con una pietra appuntita. Nella zona arrestato anche un 50enne per furto Parole chiave: ...

Pisa. Lo Sfregio col taglierino sul sedere dopo lo stupro : “Ora sei mia - tutti lo sanno” : Un 37enne nordafricano è stato condannato per violenza sessuale sulla ex, sfregiata con un taglierino. L'uomo avrebbe poi postato su Facebook il segno di proprietà: "Punzonata come si fa con il bestiame".Continua a leggere