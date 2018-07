Servizi Italia compra 40% albanese Sanitary Cleaning

Seduta quasi invariata per l'indice dei Servizi di consumo italiano - +0 - 18% - : Teleborsa, - Seduta invariata per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, mentre l'indice EURO STOXX chiude in leggero rialzo. Il FTSE Italia Consumer Services ha iniziato a trattare a 26.037,...

Seduta quasi invariata per l'indice dei Servizi di consumo italiano - +0 - 18% - : Seduta invariata per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari , mentre l' indice EURO STOXX chiude in leggero rialzo. Il FTSE Italia Consumer Services ha iniziato a trattare a 26.037,11, con una ...

Dalla fuga dalla Sierra Leone al Servizio civile in Italia coi malati di distrofia : la storia di Sesay e Fofanah : Si sono iscritti al servizio civile, poi sono stati selezionati da un’associazione per aiutare i malati di distrofia muscolare. Una storia, sin qui, come tante, se non fosse che i protagonisti sono scappati da conflitti e povertà, hanno attraversato metà Africa, subendo violenze, e sono arrivati nel nostro Paese, nel 2016, dopo il viaggio in mare. Si chiamano Abubakarr Sesay (28 anni) e Sulaiman Fofanah (26 anni). Entrambi hanno un ...

Tre non funziona? Down in quasi tutta Italia e disServizi per Internet - SMS e chiamate : Si stanno moltiplicando a dismisura le segnalazioni di disservizi che vedono coinvolto l'operatore Tre e perciò sappiate che non siete i soli a riscontrare problemi di navigazione Internet questa mattina. L'articolo Tre non funziona? Down in quasi tutta Italia e disservizi per Internet, SMS e chiamate proviene da TuttoAndroid.

Il Settore Servizi per la finanza dell'Italia è in territorio positivo - +1 - 08% - - corre Anima Holding - +3 - 55% - : Teleborsa, - Scambi in positivo per il comparto dei servizi finanziari in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Financial Services. Il FTSE Italia Financial ...

Il Settore Servizi per la finanza dell'Italia è in territorio positivo - +1 - 08% - - corre Anima Holding - +3 - 55% - : Scambi in positivo per il comparto dei servizi finanziari in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Financial Services . Il FTSE Italia Financial Services ha ...

L'Indice dei Servizi di consumo italiano in territorio positivo - +1 - 19% - - notevole balzo in avanti per Mondadori - +8 - 21% - : Teleborsa, - Scambi al rialzo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalL'Indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha ...

Andamento positivo per l'indice dei Servizi di consumo italiano - +1 - 04% - - notevole balzo in avanti per Mondadori - +8 - 80% - : Teleborsa, - Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.

Andamento positivo per l'indice dei Servizi di consumo italiano - +1 - 04% - - notevole balzo in avanti per Mondadori - +8 - 80% - : Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.072,11 con ...

L'Indice dei Servizi di consumo italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 27% - - exploit di Juventus - +6 - 11% - : Teleborsa, - Buona tenuta per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari che evidenzia un andamento poco migliore delL'Indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 25.500,62, in ...

L'Indice dei Servizi di consumo italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 27% - - exploit di Juventus - +6 - 11% - : Buona tenuta per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari che evidenzia un andamento poco migliore dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 25.500,62, in rialzo ...

Trenitalia - test in linea AV per Frecciarossa 1000 su rete estera. Primo Servizio il Milano-Parigi : Teleborsa, - Il servizio Frecciarossa 1000 Italia-Francia non dovrebbe essere lontano, anche se non è ancora nota la data di inizio del regolare collegamento internazionale Milano-Parigi. Un esemplare ...

Trenitalia - test in linea AV per Frecciarossa 1000 su rete estera. Primo Servizio il Milano-Parigi : Il servizio Frecciarossa 1000 Italia-Francia non dovrebbe essere lontano, anche se non è ancora nota la data di inizio del regolare collegamento internazionale Milano-Parigi. Un esemplare Frecciarossa ...

Seduta Euforica per il settore Servizi per la finanza dell'Italia - +2 - 35% - - seduta effervescente per Anima Holding - +4 - 25% - : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il comparto dei servizi finanziari in Italia, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Financial Services e che guadagna il 2,35%, dopo ...