Serie C | la Reggiana è out | il club non presenterà ricorso contro l’esclusione

Serie C nel caos : fuggi fuggi da Lucchese e Reggiana - Trapani in vendita : Lucchese in confusione totale e da futuro incerto. Il presidente Grassini le quote al precedente proprietario Moriconi, che ora sta cercando partner per evitare il fallimento e rimanere in C. Due le cordate all’orizzonte: una è formata da imprenditori fiorentini e aretini, l’altra è capitanata da Pietro Belardelli. Non è stata effettuata la ricapitalizzazione e quindi arriveranno altre penalizzazioni (da 2 a 10 punti) dopo il -4 per il ...

Serie C : cordata di imprenditori per la Reggiana : Reggiana– Dopo l’addio annunciato dal patron Mike Piazza – l’ex asso del baseball ha dichiarato di non voler iscrivere la squadra alla Serie C – si è fatta avanti una cordata con a capo l’imprenditore laziale Marco Arturo Romano. Per evitare il baratro e scongiurare il fallimento si sono mossi due ex dirigenti granata: Sisto Fontanili e Tito Corsi, che hanno portato davanti al sindaco Luca Vecchi, ...

Serie C : Mike Piazza mette in vendita la Reggiana : Mike Piazza e’ pronto a vendere la Reggiana. L’ex asso del baseball americano che aveva rilevato il club granata solamente due anni fa, ha manifestato la volonta’ di cedere la societa’, attraverso una nota ufficiale, anticipata dalla Gazzetta di Reggio. Una decisione che sarebbe maturata anche dopo la cocente delusione di Siena, dove la squadra e’ stata sconfitta con un rigore discutibilissimo nei quarti di finale ...

Video/ Siena Reggiana (2-1) : highlights e gol della partita (playoff Serie C) : Video Siena Reggiana (2-1): highlights e gol della partita dei playoff di Serie C. Succede di tutto nel recupero, alla fine vince e passa la Robur (3 giugno)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:53:00 GMT)

RISULTATI PLAYOFF Serie C/ Catania in semifinale con Cosenza e Siena - beffa atroce per la Reggiana! : RISULTATI PLAYOFF SERIE C: Catania, Cosenza, Reggiana e Sudtirol sono le quattro squadre che si qualificano per le semifinali, beffa atroce per la Reggiana eliminato all'ultimo secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:22:00 GMT)

Serie C - playoff : Catania - solo pari con la Feralpi. Vincono Reggiana - 2-1 al Siena - e Cosenza : "Sfavoriti a chi?", potrebbe essere il titolo. Il titolo di un film - quello della Serie C - che scrive altre pagine piene di sorprese e colpi di scena. Il pari imposto dalla Feralpisalò al Catania, ...

Serie C - sorteggio playoff/ Gli abbinamenti : big match Reggiana-Siena : Serie C, sorteggio playoff: ecco gli abbinamenti della seconda fase nazionale, le gare di andata si giocheranno il 30 maggio, ritorno il 3 giugno 2018(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:06:00 GMT)

Video/ Reggiana Juve Stabia - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C play off - : Video Reggiana Juve Stabia , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita valida per il primo turno nazionale dei play off di Serie C.

Video/ Reggiana Juve Stabia (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C play off) : Video Reggiana Juve Stabia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida per il primo turno nazionale dei play off di Serie C. Granata ai quarti.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:12:00 GMT)

Probabili Formazioni Reggiana-Juve Stabia - Serie C-Play Offs ottavi di finale 23-05-2018 : Reggiana-Juve Stabia si affronteranno mercoledì 23 Maggio alle ore 20.30 per i play Offs di Serie C, ci attende un grande match. La Juve Stabia dopo aver battuto la Virtus Francavilla per 4-3, si gioca il tutto per tutto per passare il turno contro la Reggiana, vittoriosa sul Bassano per 1-0. Il turno di andata delle due squadre era terminato 0-0, con molte occasioni da una parte e dell’altra, ma i due portieri e l’equilibrio ...